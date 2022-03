Serie A2 femminile, la MEP Pellegrini Alpobasket riceve il Blackiron-Rentpoint.it Carugate

Secondo impegno casalingo consecutivo per la MEP Pellegrini Alpo che ospita stasera la Blackiron-Rentpoint.it Carugate, reduce dal pesante ko di mercoledì nel recupero con Udine. Palla a due alle 20:30 al Belladelli Forum dove le biancoblu andranno alla ricerca della quarta vittoria consecutiva: all'andata non ci fu storia, 52-70 il punteggio finale a favore delle veronesi.

Dieci punti la differenza in classifica tra le due contendenti, 26 punti per l'Alpo Basket, 16 per Carugate: «Si tratta di un avversario difficile da interpretare - sostiene coach Nicola Soave - Di sicuro è una squadra interessante, con una straniera importante come Tulonen e capace di vincere a Castelnuovo Scrivia, tanto per dire».

Per voi un'occasione da non fallire quella di stasera: «Ovvio che sì, dobbiamo dar seguito a queste tre vittorie in fila che abbiamo ottenuto e di conseguenza risalire la classifica. Sarà però una gara complicata, nella quale dobbiamo far bene sin dall'inizio».

Cosa che non è successa una settimana fa con Bolzano: «Esattamente, abbiamo iniziato male sia in attacco che in difesa con le Sisters, ma pure la settimana precedente a Treviso abbiamo avuto un cattivo approccio al match. Spero non succeda anche stasera, dobbiamo partire subito forte e incanalare la gara sui giusti binari: abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare».

MEP Pellegrini vs Blackiron-Rentpoint.it sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20:25 di questa sera