Serie A2 femminile, ancora un Derby per la Alpo: al Belledelli Forum è di scena l'A.S. Vicenza

Seconda gara casalinga nel giro di 4 giorni per la MEP Pellegrini Alpo che ospita mercoledì 9 febbraio al Belledelli Forum, palla a due alle ore 20.30, l'A.S. Vicenza nel recupero della 12^ giornata di andata. Gara da vincere per le biancoblù che coltivano ancora qualche piccola speranza di accedere alla Coppa Italia: Annalisa Vitari dovrebbe rientrare dopo due mesi di stop e pure coach Nicola Soave potrebbe essere in panchina se l'esito del tampone sarà negativo.

Vicenza ha recentemente cambiato allenatore (Ussaggi ha sostituito Sinigaglia) ed è reduce da due sconfitte consecutive ma nonostante la classifica sia deficitaria (3 vinte e 10 perse), sta vivendo un buon momento. Due settimane fa ha battuto nettamente Castelnuovo Scrivia, prima di essere sconfitta di poco dalle big Brixia e Sanga:

"Sì, e pure con Udine le biancorosse se la sono giocata fino all'ultimo - ha dichiarato Nicola Soave - È una squadra viva, che non molla mai e che possiede giocatrici importanti. Per noi sarà un impegno difficile e non credo che sarà una partita come quella con Ponzano".

Voi comunque siete in crescita e avete ritrovato tutte le vostre giocatrici: "Sì, adesso stiamo bene e soprattutto ci alleniamo 5 vs 5; soltanto Packovski è limitata da un'infiammazione alla spalla destra e pertanto fa fatica ad alzare il braccio e quindi a tirare. Domani rientrerà Vitari e quindi saremo decisamente più "lunghe"".

E inoltre le giovani stanno crescendo e si sono guadagnate minuti in campo: "Franchini ha dimostrato che sa stare in campo e l'abbiamo schierata sin dall'inizio del campionato. Sabato è stato il turno di Furlani e Venturini che ci stanno dando una buona mano in allenamento e stanno compiendo il percorso che ha fatto Franco l'anno scorso. Insomma stiamo creando una nuova fisionomia di squadra e non siamo più "contate" come eravamo un mese e mezzo quando abbiamo vissuto un periodo di vera emergenza".

Il derby di domani sarà trasmesso in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle ore 20:25.