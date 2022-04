Serie A2 femminile, derby pasquale per la Alpo

Turno pasquale di campionato per la MEP Pellegrini Alpo che gioca domani in trasferta il derby con l'A.S. Vicenza (ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni). La squadra del presidente Renzo Soave arriva a questo match con 6 vittorie nelle ultime 7 partite giocate che le hanno permesso di guadagnarsi il quinto posto in classifica.

Mancano soltanto due giornate al termine della regular season e le biancoblu possono arrivare quinte o seste. Sarà ancora assente Nene Diene per un problema ad un polpaccio, mentre Annalisa Vitari è in forse per noie ai tendini.

Vicenza è reduce dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale con Treviso e naviga nella parte bassa della classifica con soltanto 4 vittorie conquistate: il suo obiettivo è di scalare posizioni in classifica in ottica play out.

Come detto, l'Alpo Basket è in emergenza, soprattutto nel settore lunghe: «Sarà una partita dispendiosa per noi, ma ormai siamo abituati - commenta coach Nicola Soave - Saremo carenti sotto canestro ma Mancinelli e Marangoni possono essere utilizzate anche da "4" e quindi faremo di necessità virtù».

Per la Alpo obiettivo quinto posto: «Per conquistarlo dovremo vincere le ultime due gare di regular season: domani con Vicenza, e non sarà facile, e sabato prossimo in casa con Udine e sarà ancora più complicato. In ogni caso, prendiamo una gara alla volta come abbiamo sempre fatto quest'anno e cerchiamo di ottenere il meglio».

A.S. Vicenza vs Alpo Basket sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 19.25 di domani