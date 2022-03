La Alpobasket chiude il mese di marzo con il derby di Mantova

La MEP Pellegrini Alpo chiude il mese di marzo con la trasferta di Mantova: sull'onda di 4 vittorie consecutive, le biancoblu sono ospiti nel derby di oggi del Basket 2000 San Giorgio (ore 20.30 al Palazzetto Marco Sguaitzer).



Gara molto sentita su entrambi i fronti, con l'Alpo Basket intenzionato a riscattare la sconfitta interna dell'andata (57-67). MantovAgricoltura, delle ex Monica, Bottazzi, Pizzolato, Ruffo e Petronio, arriva da due sconfitte di fila e, rispetto all'andata, ha inserito l'ala Dettori proveniente da Valmadrera.

Dieci vinte e undici perse per le virgiliane che puntano a qualificarsi per i playoff: «Al 90% faranno i playoff - ha dichiarato coach Nicola Soave - Sono ormai una realtà importante dalla A2, alla quale partecipano per il quarto anno consecutivo. Il loro percorso è andato sempre in miglioramento, il merito è tutto loro perché sono andati per gradi e si stanno prendendo buone soddisfazioni».



E' il momento giusto per riscattare il ko subìto all'andata: «Sì perché quella sconfitta ci ha compromesso le speranze di partecipare alla Coppa Italia. Adesso è passato un intero girone e noi vogliamo vincere perché è un derby e perché vogliamo migliorare la nostra classifica».



Alpo a San Giorgio sono due squadre che si conoscono bene, vuoi perché le due società sono "amiche", vuoi per le tante ex in campo: «E' vero, è un derby molto sentito, ci conosciamo bene, Mantova ha fatto pochi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione e quindi conosciamo le sue caratteristiche, dalla forza di Llorente sotto canestro, alla sempre pronta Monica e a Bernardoni, tanto per citare le giocatrici più rappresentative».



Voi arrivate comunque da un buon momento che volete proseguire e tra una settimana ospiterete Crema: «Adesso pensiamo solo alla gara di domani, su un campo molto difficile, in un palazzetto nuovo. Ovvio che andiamo là per vincere ma dovremo partire subito forte, soprattutto in difesa e limitare le loro bocche da fuoco. Sarà sicuramente un bel derby».

MantovAgricoltura - MEP Pellegrini sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20.25 di domani sera.