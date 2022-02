Alpo, seconda gara del trittico di fuoco: a Villafranca è di scena il Sanga Milano

Seconda gara del "trittico di fuoco" della MEP Pellegrini Alpo che, dopo aver affrontato la Women Apu Udine nella trasferta infrasettimanale di mercoledì 16, ospita sabato 19 al Belladelli Forum di Villafranca il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano (ore 20.30, ingresso con obbligo di mascherina FFP2).

Il trittico si concluderà, ancora in casa, con la Autosped Castelnuovo Scrivia mercoledì 23 nel recupero della prima giornata di ritorno.

Gara molto importante quella di sabato per l'Alpo Basket che, con una vittoria, aggancerebbe Il Ponte Casa d'Aste a quota 22 punti in classifica e avrebbe il 2-0 nel doppio confronto (all'andata le biancoblù vinsero a Milano 75-81 dopo un supplementare).

Nel Sanga Milano militano l'ex Alpo Silvia Toffali e la veronese di Peschiera Silvia Viviani. "Inutile dire che la gara di domani si preannuncia molto difficile per noi - ammonisce coach Nicola Soave - Rispetto all'andata il Sanga è diverso e più forte ed è una squadra che non è mai semplice da affrontare".

E ancora: "Le esterne Beretta, Madonna e Toffali possono benissimo segnare 60 punti in tre, è una squadra dall'alto potenziale offensivo e pertanto noi dovremo fare una partita tosta in difesa se vogliamo portarla a casa".

Il tecnico biancoblù è voluto tornare sulla partita a Udine dell'altro ieri: "Il rammarico per non aver vinto è tanto, con un successo avremmo potuto ancora sperare nella Coppa Italia. Posso dire che nel quarto periodo siamo calati al rimbalzo, ma non posso non parlare della gestione arbitrale che è stata inspiegabile. A fine terzo quarto Udine aveva tirato 14 tiri liberi e noi 12, nella frazione conclusiva il computo è stato di 13-0 per le friulane".

"L'ho riguardata più volte - conclude Soave - e non mi spiego una gestione così disequilibrata: abbiamo fatto più canestri dal campo delle nostre avversarie che hanno vinto perché hanno tirato più del doppio di noi dalla lunetta: 27 liberi contro i 12 nostri che dal terzo quarto non ne abbiamo più tirati".

Il match MEP Pellegrini Alpobaske- Il Ponte Casa d'Aste sarà trasmesso in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20:25 di domani.