Mep Pellegrini Alpobasket, al Belladelli Forum arriva la capolista

La MEP Pellegrini Alpo ospita sabato sera la prima della classe: al Belladelli Forum di VIllafranca arriva la Parking Graf Crema, imbattuta capolista del Girone Nord (palla a due alle 20.30). Le lombarde hanno vinto 21 partite su 21 in campionato, più 3 su 3 in Coppa Italia che hanno portato a casa per il quinto anno consecutivo. Inutile dire che per la formazione del presidente Soave si tratti un impegno proibitivo, ma le 5 vittorie consecutive dell'Alpo Basket non sono arrivate per caso e domani sarà battaglia contro l'ex Anastasia Conte e compagne.

All'andata non ci fu partita (105-65) e pertanto c'è pure da riscattare quel pesante ko: «Domani partiamo da 0-0 e ci piacerebbe vincere - ha dichiarato coach Nicola Soave - Non dobbiamo porci limiti anche se sappiamo bene che se non giochiamo al 110% abbiamo poche speranze di portarla a casa. Siamo chiamati a fare una grande partita sia in attacco che in difesa e siamo anche consapevoli che stiamo attraversando un buon momento, pertanto faremo di tutto per mettere in difficoltà la capolista».

Soave spiega poi che squadra è la Parking Graf «Una squadra super competitiva, con un quintetto esperto e con una panchina lunga: sinora non ha mostrato punti deboli, tutte fanno canestro, segnano 80 punti a partita ed hanno un scarto medio sulle avversarie di 20 punti. Insomma, una formazione imbattibile e infatti nessuno finora l'ha battuta: pure mentalmente sono forti perché tengono sempre alta la tensione e non hanno mai cali, anche perché sono 9-10 senior di valore assoluto».

La Alpo ci arriva dopo 5 successi in fila e soprattutto dalla bella vittoria di Mantova: «Sì, non era facile vincere a Mantova: siamo stati bravi ad indirizzarla bene e a difendere forte. San Giorgio magari non era in serata al tiro, ma noi abbiamo avuto un buon impatto a livello mentale e non c'è più stata storia da metà primo quarto in avanti».

MEP Pellegrini Alpo vs Parking Graf Crema sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20.25 di domani.