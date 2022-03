Serie A2 femminile,Alpo di nuovo sul parquet: obiettivo allungare la serie di vittorie

La MEP Pellegrini Alpo si rituffa nel campionato dopo la sosta per la final eight di Coppa Italia: domani arriva al Belladelli Forum di Villafranca la Pallacanestro Bolzano (palla a due alle 20:30), già sconfitta all'andata 56-52. Le Acciaierie Valbruna sono una formazione molto altalenante, occupano la parte medio-bassa della classifica (6 vinte e 13 perse) ed hanno un roster di tutto rispetto, diverso da quello di tre mesi fa: se ne sono andate Botteghi e Miccio e sono arrivate Hernandez e Guilavogui.

L'Alpo Basket è intenzionata ad allungare la serie di vittorie, dopo i successi con Castelnuovo e a Treviso che hanno preceduto la pausa di una settimana fa: «Sì, anche se in questi 15 giorni senza partite ci siamo allenate non come avremmo voluto - sottolinea coach Nicola Soave - Però in 8 c'eravamo sempre e pertanto vogliamo dare continuità alle ultime nostre prestazioni. Bolzano è una formazione temibile e rinforzata sotto canestro rispetto all'andata, sarà una gara tosta e non facile da affrontare per noi».

Sarà la prima di due gare consecutive in casa per voi: immagino vogliate sfruttare il calendario favorevole di questo periodo: «Favorevole solo sulla carta, secondo me: dopo Bolzano, ospiteremo Carugate, altro cliente difficile. Prendiamo però una gara alla volta, giochiamo come sappiamo e mettendo in campo le nostre armi: difesa innanzitutto e voglia di lottare su ogni pallone per 40 minuti, qualunque sia il nostro avversario».

MEP Pellegrini - Acciaierie Valbruna sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20:25 di domani.