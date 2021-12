Serie A2 Femminile, la Alpo chiude il 2021 al Belladelli Forum contro Bolzano

Ultima gara del 2021 per la MEP Pellegrini Alpo che ospita oggi, sabato 18 dicembre, l'Alperia Basket Club Bolzano, palla a due alle ore 20.30 al Belladelli Forum di Villafranca.

Le biancoblù vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive e tenere vive le speranze di accedere alla Coppa Italia, anche se la situazione infortuni in casa veronese non è certo migliorata: pure domani saranno fuori Vitari, Pachera, Furlani e Franco, mentre c'è qualche piccola possibilità di recuperare in extremis capitan Mancinelli. Bolzano è reduce dalla vittoria con Vicenza ma sinora il suo ruolino di marcia parla di tre vittorie e sette sconfitte.

"L'Alperia sta bene ed ha ottenuto un bel successo su Vicenza - ha dichiarato al sito ufficiale del club coach Nicola Soave - Si tratta di una formazione solida, con un straniera da 20 punti e 10 rimbalzi a partita e con un nucleo di giocatrici che gioca insieme da anni. Si tratterà pertanto di un impegno non semplice per noi, ma giochiamo in casa e dobbiamo ritrovare la vittoria".

Sarà necessariostringere i denti per poi riposare e recuperare giocatrici nella sosta natalizia. "Sì - conferma il coach - per fortuna quest'anno la pausa natalizia sarà di venti giorni e vogliamo sfruttarla per recuperare tutti, o quasi, i nostri effettivi. Dobbiamo però tornare a far punti e chiudere bene l'anno, la Coppa Italia è ancora raggiungibile per noi anche se sarà difficile, ma vogliamo provarci comunque".

MEP Pellegrini Alpo-Alperia Bolzano sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle ore 20.25.