Serie A2 femminile, Alpo a Bolzano dove affronta l'Alperia

Terzultima di regular season: l'Alpo Basket viaggia verso Bolzano dove stasera è in programma Alperia Basket Club BZ - MEP Pellegrini Alpo (ore 20.30 al PalaMazzali). All'andata vittoria biancoblu per 70-63, questa sera Mancinelli e compagne vorrebbero concedere il bis in modo da riscattare la fastidiosa sconfitta con Crema di sabato scorso e magari scalare qualche posizione in classifica.

Comunque vadano queste ultime tre giornate, l'Alpo chiuderà almeno sesta: «Sì, una posizione che ci siamo guadagnate sul campo ma che vorremmo migliorare - si augura coach Nicola Soave - Intanto pensiamo alla gara odierna che ha un significato importante su un campo difficile e contro una squadra composta da giocatrici di valore. Con Crema si è interrotta la nostra serie di vittorie ma non quella delle nostre prestazioni che vorremmo proseguisse».

In queste ultime stagioni il Bk Bolzano è stato molto altalenante: «Bisogna dire che sono stati due anni molto tribolati per loro, caratterizzati dai tanti infortuni e dai molteplici stop per il covid. Arrivano dalla vittoria esterna con Vicenza e hanno rischiato di vincere con Brescia e con Castelnuovo Scrivia: pertanto dovremo stare molto attenti stasera, ma sono sicuro che non sottovaluteremo il nostro avversario».

L'ultima battuta è sul match con Crema «Direi di sì, anche se brucia ancora: ci siamo allenate bene in settimana: adesso si allena con noi Dasha Dubniuk, una nazionale ucraina del 2002 che ospitiamo in questi mesi, essendo venuta via da Kiev dove imperversa purtroppo la guerra».

Alperia - MEP Pellegrini sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20:25 di questa sera.