Soffre, ma s'impone 52-57 la Alpo sul campo della Podolife Treviso

Vittoria di carattere per la MEP Pellegrini Alpo che vince in rimonta sul campo di Treviso (52-57), bissando il bel successo di tre giorni fa su Castelnuovo Scrivia. Ancora una volta la difesa biancoblù ha fatto la differenza nel quarto periodo nel quale l'Alpo Basket ha concesso soltanto 9 punti alla Podolife, segnandone esattamente il doppio (18). Altra prova da MVP di Lana Packovski che ha chiuso con 20 punti, 8 rimbalzi, 9 falli subiti e 30 di valutazione; doppia doppia per la "solita" Sofia Marangoni (18+10).

Inizio in salita per la MEP Pellegrini che va subito sotto 10-4 con la scatenata Perisa che ne mette 8 consecutivi (con due triple). Le veronesi non sfruttano un antisportivo fischiato a Zagni e nemmeno il time-out chiamato da coach Soave cambia le cose: la tripla di Battilotti sigla il +9 (13-4), Packovski da tre riduce il ritardo (13-7) ma Vitari e Marangoni non la mettono da oltre l'arco, cosicché Vaidanis mette il cesto della doppia cifra di vantaggio (17-7). Il tempo si chiude sul medesimo divario (20-10) dopo le triple di Packovski e Gini, poi, ad inizio secondo quarto, ecco il massimo vantaggio trevigiano della serata (23-10). Le padrone di casa mantengono la doppia cifra di vantaggio sino a metà tempo (27-17) coach Soave si becca un fallo tecnico che non viene capitalizzato da Zagni (0/1 dalla lunetta), le veronesi ne approfittano per andare a segno con un'azione da tre punti di Lana e con la tripla di Rosignoli (27-23). Le biancoblu completano così un break di 6-15 per il 29-25 all'intervallo lungo (9 soli punti concessi alla Podolife in questo quarto).

Nel terzo periodo si completa la rimonta veronese dopo che Treviso era tornata sul +6 con Zagni (33-27): la risposta ospite è di 0-7 (4 punti di Marangoni e 3 di Rosignoli) e primo vantaggio biancoblu della serata (33-34). La contesa prosegue punto a punto sino a fine quarto (14-14 il risultato dell'intera frazione) e all'ultimo riposo il tabellone segna 43-39. Nel quarto periodo l'inerzia del match torna dalla parte di Treviso che, con i liberi di Battilotti, sale a +8 (47-39), l'Alpo non ci sta e concede alle trevigiane soltanto 5 punti negli ultimi 7 minuti e mezzo di gioco. L'ultimo canestro della squadra della Marca è di Zagni (52-47): mancano 3':23" alla sirena finale e la Podolife non segnerà più, lasciando via libera a Mancinelli e compagne. E' di 0-10 il parziale che decide la gara ed è aperto da 5 punti di filati di Marangoni e chiuso dal cesto di Packoski che sigilla il match (52-57): ora arriva la meritata sosta, prossimo appuntamento il 12 marzo contro le Sisters Bolzano.

Il tabellino ufficiale di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso-MEP Pellegrini Alpo 52 - 57. Progressione parziali: 20-10, 29-25, 43-39, 52-57



PODOLIFE NUOVA PALLACANESTRO TREVISO: Degiovanni* 12 (4/9, 0/1), Perisa* 12 (2/9, 2/6), Zagni* 7 (2/6, 1/4), Diodati NE, Vaidanis 2 (1/1, 0/1), Beraldo* 2 (0/6, 0/1), Tramontin NE, Battilotti* 7 (1/6, 1/3), Gini 5 (1/1, 1/2), Merlini NE, Bona NE, Volpato 5 (2/8 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 13/46 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 41 11+30 (Perisa 10) - Assist: 9 (Perisa 3) - Palle Recuperate: 9 (Degiovanni 5) - Palle Perse: 12 (Perisa 5)



MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 18 (4/10, 1/6), Packovski* 20 (2/5, 4/7), Rosignoli 8 (1/4, 2/4), Pachera NE, Diene*, Soglia* 5 (0/3, 1/4), Furlani NE, Vitari, Mancinelli* 4 (1/3, 0/2), Venturini NE, Franco NE, Franchini 2 (1/1 da 2). Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 9/30 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 45 11+34 (Marangoni 10) - Assist: 5 (Packovski 2) - Palle Recuperate: 5 (Mancinelli 3) - Palle Perse: 16 (Marangoni 5)