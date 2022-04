MEP Pellegrini Alpo, rinnovo biennale per capitan Elisa Mancinelli

Rinnovo biennale per Elisa Mancinelli: l'Alpo Basket '99 "blinda" il suo capitano per le stagioni 2022/23 e 2023/24 che saranno la quarta e quinta stagione per lei in biancoblu. Arrivata ad Alpo nel 2017/18, Elisa dopo la parentesi di Campobasso, tornò in biancoblu nel gennaio 2021 e da questa stagione ricopre il ruolo di capitano.

"Sono molto felice di continuare ad indossare questa maglia - commenta la numero 18 veronese - Ringrazio la società per avermi dato fiducia e la possibilità di proseguire questo percorso insieme".

E ancora: "Per quanto riguarda la stagione attuale, manca una partita di campionato e poi inizieremo subito con i playoff".

"Siamo molto cariche ed entusiaste - conclude Elisa Mancinelli - sta arrivando la parte più bella ed importante della stagione e credo che ci arriveremo con consapevolezza dei nostri mezzi, frutto anche del gran lavoro che abbiamo fatto tutti dal primo giorno di preparazione. Sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra".