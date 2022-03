Terza vittoria consecutiva per la Mep Pellegrini Alpobasket: battuta la Valbruna Bolzano 72-56

Bella vittoria della MEP Pellegrini Alpo che supera alla distanza la Pallacanestro Bolzano (72-56) e porta a casa il terzo successo consecutivo. A parte l’inizio complicato e un terzo quarto con il freno a mano tirato, le biancoblu hanno divertito il pubblico del Belladelli Forum e hanno chiuso i conti con un quarto periodo da 26-9. MVP della serata il capitano Elisa Mancinelli con 18 punti, 8 rimbalzi, 8 recuperi, 6 falli subiti e 34 di valutazione.

Primo quarto dominato dalle Acciaierie Valbruna: la difesa di casa ha qualche amnesia di troppo, ma pure in attacco le veronesi non la mettono mai all’inizio. Morale: Bolzano, grazie alle triple di Kuijt, sale presto in doppia cifra di vantaggio (2-12) e allunga sino al +15 con i tiri liberi di Guilavogu (2-14)i. Coach Soave ricorre alla panchina e, sul 6-21, arriva la reazione veronese: 10-2 di break, con Packovski che ne mette due consecutivi e Mancinelli che infila la tripla del -7 poco prima della fine del tempo (16-23).

Nel secondo periodo la musica cambia completamente: la difesa biancoblu adesso si fa sentire e le Sisters non riescono mai a fare canestro (6 punti segnati nell’intero quarto). Per la MEP Pellegrini inizia ad entrare il tiro da tre e proprio da oltre l’arco Packovski e Rosignoli impattano il punteggio (24-24). L’Alpo mette il naso davanti per la prima volta grazie al cesto del capitano (28-27) e allungano sino al 37-29 di fine quarto per merito delle realizzazioni di Soglia e Diene dalla lunetta (21-6 il risultato di questa frazione).

Terzo quarto in salita per la formazione del presidente Soave: il primo canestro arriva dopo ben 4 minuti con Marangoni (40-32), le ospiti ne approfittano e mettono a segno un parziale di 5-18 che vale il sorpasso (44-47). Le bolzanine trovano così il vantaggio con 4 triple consecutive di Marcello, Hernandez, Pellegrini e ancora Hernandez, coach Soave prova pure la zona e il tempo si chiude con i liberi della solita Mancinelli (46-47).

La frazione conclusiva inizia con due panieri consecutivi di Marangoni che valgono il controsorpasso (50-47), Rossi riduce il ritardo (50-49) ma da qui in avanti il gap si allarga inesorabilmente. La difesa dell’Alpo non cede un centimetro, fa commettere un’infrazione di 5” a Bolzano, e la ritrovata Soglia sigla il +6 (57-51).

Le Acciaierie Valbruna tornano sotto con la tripla dell’ex Santarelli (57-54), ma poi non c’è più storia perché la MEP Pellegrini chiude in carrozza con un 15-2 conclusivo (favorito anche dal fallo tecnico fischiato a Kuijt) che manda tutti a casa tra gli applausi del pubblico villafranchese (72-56).

Il tabellino ufficiale MEP Pellegrini Alpo - Acciaierie Valbruna Bolzano 72 - 56 (16-23, 37-29, 46-47, 72-56)



MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 13 (5/7, 1/6), Packovski* 14 (2/5, 3/7), Rosignoli 11 (1/5, 3/6), Pachera NE, Diene* 7 (3/7, 0/1), Soglia* 7 (3/7, 0/1), Furlani NE, Vitari 2 (1/2, 0/1), Mancinelli* 18 (6/11, 1/3), Venturini NE, Franco NE Allenatore: Soave N.



Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 31 10+21 (Diene 8) - Assist: 15 (Marangoni 4) - Palle Recuperate: 19 (Mancinelli 8) - Palle Perse: 9 (Marangoni 3)



ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Fumagalli NE, Guilavogui* 9 (2/5 da 2), Gottardi, Kuijt* 13 (2/3, 3/9), Hernandez Pepe* 12 (3/5, 2/3), Rossi 2 (1/2, 0/1), Fabbricini, Marcello 3 (1/1 da 3), Sasso, Pellegrini* 11 (1/3, 3/4), Santarelli* 6 (1/2, 1/4) Allenatore: Pezzi A.



Tiri da 2: 10/22 - Tiri da 3: 10/23 - Tiri Liberi: 6/7 - Rimbalzi: 35 4+31 (Hernandez Pepe 12) - Assist: 10 (Kuijt 6) - Palle Recuperate: 4 (Hernandez Pepe 1) - Palle Perse: 29 (Santarelli 7)



Arbitri: Spinelli J., Sironi M.