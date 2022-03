Serie A2 femminile, la Mep Pellegrini Alpo allunga la serie di vittorie

Squadra in casa

Si allunga a quattro la serie di vittorie consecutive per la MEP Pellegrini Alpo: le biancoblu hanno sconfitto nettamente Carugate (71-49) grazie alla solita grande difesa che ha concesso alle lombarde soltanto 20 punti dopo l’intervallo. Di contro, nei secondi 20 minuti di gioco, l’Alpo ne ha messi a segno esattamente il doppio (40). Altra gara da MVP per Sofia Marangoni che ha realizzato 22 punti tirando con il 78% da due e con il 50% da tre, oltre a catturare 9 rimbalzi per un totale di 31 di valutazione.

Inizio in salita per le veronesi che si ritrovano subito sotto 2-7 ma, a differenza di una settimana fa con Bolzano, reagiscono presto e impattano sul 7-7 con la tripla di Diene. Il break interno si allunga sino all’8-0 dopo il canestro di Mancinelli e il libero di Soglia (10-7). Marangoni con una tripla e con un canestro da sotto allunga sino al 17-12, coach Soave prova pure la zona e il capitano biancoblu mette il libero del +6 (20-14).

La Blackiron-Rentpoint.it dimezza il ritardo con Nespoli (20-17) e ad inizio secondo quarto pareggia con Tulonen (21-21). Packovski prende per mano la squadra e ne mette 5 consecutivi (26-21), Vitari firma il +7 (30-23) ma da metà tempo in avanti le padrone di casa mettono a segno un solo punto, consentendo alle lombarde di risalire sino al -2 grazie anche al fallo tecnico fischiato alla panchina biancoblu (31-29 all’intervallo lungo).

Il terzo quarto inizia con un 8-0 frutto dei cesti di Marangoni (2), Diene e Mancinelli (39-29), coach Cesari chiama time-out perché la difesa veronese ora è impenetrabile. Carugate tuttavia è ancora viva e dimezza lo svantaggio con la solita Tulonen (39-34). L’Alpo però ne ha di più, Rosignoli da tre e Marangoni allungano il break sino a 15-5 (46-34) e prima di fine tempo arriva addirittura il +15 interno (52-37 a fine quarto).

Il terzo quarto, chiuso con il punteggio complessivo di 21-8, fa però registrare l’infortunio alla caviglia di Nene Diene che non rientrerà più. Nella frazione conclusiva la formazione del presidente Renzo Soave continua ad accumulare massimi vantaggi e la gara non ha più storia.

Marangoni infila il canestro del 60-41, capitan Mancinelli oltrepassa il “ventello” di vantaggio (65-44), va a segno pure la giovane Franchini e il pubblico del Belladelli Forum applaude le proprie beniamine. Packovski sigla il +25 (71-47), massimo scarto della serata, Tulonen mette gli ultimi punti della contesa che va così in archivio… è già ora di pensare al derby di sabato prossimo a Mantova.

Il tabellino ufficiale di MEP Pellegrini Alpo – Blackiron-Rentpoint.it Carugate 71–49. Progressione parziali: 20-17, 31-29, 52-37, 71-49

MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 22 (7/9, 2/4), Packovski* 14 (4/10, 2/7), Rosignoli 6 (1/2, 1/4), Diene* 8 (1/4, 1/1), Soglia* 2 (0/2 da 2), Vitari 4 (2/2, 0/1), Mancinelli* 13 (6/11, 0/2), Venturini NE, Franco NE, Franchini 2 (1/2, 0/1) Allenatore: Soave N.



Tiri da 2: 22/42 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 44 11+33 (Marangoni 9) – Assist: 15 (Mancinelli 5) – Palle Recuperate: 10 (Mancinelli 4) – Palle Perse: 14 (Soglia 3) – Cinque Falli: Vitari

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni NE, Baiardo* 6 (1/6, 1/3), Meroni* 6 (0/6, 2/4), Nespoli 2 (1/3, 0/1), Usuelli 3 (0/1, 1/1), Diotti* 2 (1/7, 0/1), Lavezzi, Canova* 9 (2/6, 1/3), Grassia 5 (2/3 da 2), Tulonen* 16 (5/10, 0/1), Andreone Allenatore: Cesari L.



Tiri da 2: 12/43 – Tiri da 3: 5/14 – Tiri Liberi: 10/17 – Rimbalzi: 36 10+26 (Meroni 8) – Assist: 9 (Diotti 3) – Palle Recuperate: 6 (Tulonen 2) – Palle Perse: 17 (Meroni 5)

Arbitri: Alessi N., Cassinadri A.