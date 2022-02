Serie A2 femminile, aria di derby per la Alpo: al Belladelli Forum è di scena la Posaclima Ponzano

Derby casalingo per la MEP Pellegrini Alpo che ospita domani, sabato 5 febbraio, la Posaclima Ponzano Basket (ore 20.30 al Belladelli Forum di Villafranca). La formazione trevigiana occupa l’ottavo posto in classifica con 6 vinte e 6 perse, all’andata l’Alpo Basket espugnò il PalaCicogna di Ponzano 48-57. Rispetto a quella gara, la Posaclima potrà contare su Brunelli che all’andata marcò visita causa infortunio.

In casa veronese si cerca di recuperare Annalisa Vitari, out da quasi due mesi: "Contiamo di averla almeno per il recupero con Vicenza di mercoledì prossimo – afferma coach Nicola Soave, che domani sarà assente in quanto positivo al Covid – Con Ponzano sarà difficile, però almeno ha iniziato ad allenarsi con la squadra".

E ancora: "Per il resto saremo al completo, a Brescia abbiamo riassaporato il clima partita anche se dopo due quarti siamo crollati. Domani dovremo trovare i nostri sincronismi e una condizione fisica migliore: purtroppo abbiamo fatto pochissimi allenamenti 5 vs 5 e quindi non sarà facile avere una fase offensiva fluida".

"Ponzano è una compagine che sta vivendo un buon stato di forma - prosegue Soave - che sta bene e che ha tre giocatrici molto importanti per questa categoria: Giordano, Brunelli e Van der Keijl. Per noi è un impegno da non prendere sottogamba, sia per la qualità dei nostri avversari, sia perché non siamo al massimo della condizione".

Sarà la prima di 7 partite ravvicinate che avrete a febbraio: "Sì, da domani giocheremo il sabato e il mercoledì sino a fine mese: il recupero di Vitari ci permetterà di averne una in più, ma sappiamo bene che sarà un periodo impegnativo. Dovremo farci trovare pronti, faremo tante sedute di tiro tra una partita e l’altra con l’obiettivo di scalare più posizioni possibili in classifica".

MEP Pellegrini Alpo - Posaclima Ponzano sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle ore 20:25 di domani.