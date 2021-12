Serie A2 femminile, si interrompe la serie positiva della Alpo: Mantova vince 57-67

Si interrompe la striscia di sei vittorie consecutive della MEP Pellegrini Alpo Basket. Al Belladelli Forum di Villafranca di Verona, il Basket 2000 San Giorgio Mantova vince con merito 57-67. Il derby si è deciso nel terzo quarto, quando le ospiti hanno infilato un break di 1-15 che ha spaccato la partita che sino all’intervallo lungo era stata in equilibrio (32-33 a metà gara). Le biancoblù hanno pagato una pessima serata al tiro, 27% dal campo ed, inevitabilmente, le rotazioni limitate, Marangoni e Packovski hanno giocato per tutti i 40 minuti del match.

La partita - Primo quarto che fatica a decollare, la tensione del derby si fa sentire e il primo acuto è di MantovAgricoltura che si porta sul 2-6 con 4 punti di Llorente. L’Alpo Basket risponde con Diene e con la tripla di Rosignoli che vale il sorpasso (7-6); pure Packovskicolpisce da tre (10-8) ma il Basket 2000 risponde con un parziale di 0-10 chiuso dal canestro di Togliani, mentre le padrone di casa falliscono diverse conclusioni da sotto. Coach Purrone utilizza pure la zona e al primo mini-intervallo il punteggio gli dà ragione (10-18).

Nel secondo quarto la MEP Pellegrini si riavvicina più volte a Mantova che è brava a ricacciare indietro le veronesi (20-28 dopo due triple consecutive di Monica). Stavolta però arriva pronta la risposta della formazione di coach Soave che va a segno da tre con Packovski e Marangoni (26-30), Bottazzi mette il canestro del 26-33 e il tempo si chiude con un 6-0 interno con cui si arriva al già citato 32-33 dell’intervallo.

Nel terzo quarto, come detto, l’Alpo non trova più la via del canestro e realizza soltanto 9 punti in questo tempo di cui 7 dalla lunetta. MantovAgricoltura ne approfitta, fa commettere due infrazioni di 24” all’Alpo e, grazie anche al tecnico fischiato alla panchina veronese, vola sino al + 15 (33-48). La partita non è finita perché la difesa di casa finalmente si fa sentire e Soglia chiude il periodo con un’azione da tre punti che vale il -11 di fine quarto (41-52).

Nella frazione conclusiva Sofia Marangoni prende letteralmente per mano la squadra e riapre la contesa con 7 suoi punti consecutivi (48-54). Bernardoni ricaccia indietro la MEP Pellegrini ma coach Soave si fa fischiare un discutibile fallo tecnico grazie al quale Mantova può nuovamente allungare (48-60). La squadra di Purrone riesce a rimanere in doppia cifra di vantaggio sino al termine dell’incontro, nonostante le biancoblù le tentino tutte per rimettere in discussione il risultato. Anche il pubblico del Belladelli Forum si fa sentire, come pure la stanchezza nelle gambe delle veronesi che mettono così fine alla loro serie positiva.

Il tabellino ufficiale di Mep Pellegrini Alpo Basket 99-San Giorgio MantovAgricoltura 57-67. Parziali: 10-18; 22-15; 9-19; 16-15