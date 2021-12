Serie A2 Femminile, la Alpo torna al successo dopo due ko consecutivi

Chiude al meglio l'anno solare la MEP Pellegrini Alpobasket 99 che torna al successo dopo due ko consecutivi superando l'Alperia Bolzano per 70-63. Gara sempre in equilibrio, con dominio al rimbalzo per le biancoblù (39-29), trascinate dal duo Marangoni-Packovski (40 punti in due) e che hanno ritrovato capitan Mancinelli dopo un mese di assenza.

La partita - Primo quarto che fatica a decollare, l'Alpo Basket è tenuto a galla dalle triple di Packovski e Marangoni, mentre l’anima di Bolzano è la svedese Ovner (6-8 a metà tempo). Le padrone di casa mettono il naso avanti con Marangoni (11-10) e Packovski (13-12), Cremona ne mette 4 consecutivi per il 13-16 e la prima frazione si conclude sul 15-18.

Il secondo quarto inizia con 5 punti in fila della solita Packovski (20-20), l'Alperia si riporta avanti con Ovner (20-22) ma sarà l'ultimo vantaggio biancorosso della serata. Rosignoli indovina un'azione da tre punti (25-22), Vella riesce ad impattare sul 26-26 ma il finale di tempo è tutto veronese. Prima due entrate di Marangoni, poi un cesto di Soglia e infine un libero di Packovski siglano il 33-29, Vella da tre riporta Bolzano a -1 (33-32) ma dall'altra parte risponde con la stessa moneta Rosignoli sulla sirena di metà partita (36-32).

Nel terzo quarto la MEP Pellegrini ha più volte l'occasione di scappare via ma la squadra di Sacchi ha carattere ed è sempre lì. La difesa biancoblù sale di tono, tanto che fa commettere due infrazioni di 24" alle ospiti e il vantaggio interno lievita sino al 48-39 dopo la tripla di Rosignoli. Mancinelli trova il suo primo canestro dal suo rientro ed è importante perché vale la doppia cifra di vantaggio (50-39). Come detto però Bolzano si rifà sotto anche perché Packovski sbaglia qualche libero di troppo e Fall, sull'ultimo possesso del quarto, firma il -6 (52-46).

La frazione conclusiva si apre con il canestro di Servillo (54-50), Iob dà una mano all'Alpo facendosi sanzionare un antisportivo che Packovski finalizza (57-50) ma l'Alperia risponde con Egwho e Fall e la contesa rimane aperta (59-54). Il vantaggio interno oscilla sempre tra i 5 e i 7 punti e si entra nell'ultimo minuto di gioco sul 67-61. E' Packovski (mvp della serata con 31 di valutazione) manco a dirlo, a chiuderla a 40 secondi dal gong con la tripla del +9 al 24° secondo (70-61) prima del cesto conclusivo di Egwho che vale solo per le statistiche (70-63).

Il tabellino ufficiale di Mep Pellegrini Alpobasket 99 - Alperia Bolzano 70-63