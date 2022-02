Serie A2 femminile, la Alpo riceve l'Autosped Castelnuovo Scrivia

Ultimo turno infrasettimanale di questo intensissimo mese di febbraio per la MEP Pellegrini Alpo: stasera arriva a Villafranca l'Autosped Castelnuovo Scrivia per il recupero della prima giornata del girone di ritorno (ore 20.00 al Belladelli Forum).

L'Alpo Basket, che ha perso una sola volta in passato tra le mura amiche con le “giraffe”, è reduce da due ko consecutivi ed è intenzionato a ritrovare la vittoria contro l'ex squadra di Annalisa Vitari (tre stagioni per lei a Castelnuovo).

Le piemontesi hanno agguantato la qualificazione alla Coppa Italia e sono lanciatissime dopo il largo successo a Mantova e l'arrivo in biancorosso della guardia Ravelli, proveniente dalla A1 di Empoli.

"Con questo innesto, Castelnuovo diventa la principale antagonista di Crema - rileva coach Nicola Soave - Già era forte prima, ora lo sarà ancora di più: possiede giocatrici di valore ed ora non può più nascondersi. Per noi sarà una gara estremamente difficile quella di stasera, dobbiamo fare una prestazione convincente e possibilmente per tutti i 40 minuti".

Soave analizza poi il ko contro il Sanga Milano . "Abbiamo giocato a sprazzi e soprattutto abbiamo sbagliato tanti tiri aperti contro la zona. Nelle ultime due partite abbiamo avuto difficoltà a fare canestro e i punteggi individuali lo evidenziano. Oggi conterà difendere bene e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che il match ci concederà"

Dopo la gara di questa sera il calendario per voi sarà un po' più in discesa: "E' vero, però vorrei tanto vincere con qualche squadra che ci sta sopra in classifica: sinora non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo dimostrato di essere al livello di Udine o di Milano ma il campo non ci ha dato ragione e la classifica parla chiaro".

MEP Pellegrini Alpo vs Autosped Castelnuovo Scrivia sarà trasmessa stasera in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket oggi dalle ore 19.55.