Serie A2 femminile, l'Alpo vince il derby con l'AS Vicenza: 73-53 il finale

La MEP Pellegrini Alpo bissa la vittoria con Ponzano di quattro giorni fa superando l'A.S. VIcenza 73-53. Gara condotta dall'inizio alla fine dalle biancoblu che sono uscite alla distanza contro una Vicenza poco combattiva e che ha dato filo da torcere alle padrone di casa per un quarto e mezzo. Stavolta le migliori tra le veronesi sono state le lunghe Soglia e Diene, autrici rispettivamente di 19 e 18 punti (con 25 e 21 di valutazione) e, a proposito di lunghe, ha fatto il suo ritorno in campo Anna Vitari che è apparsa subito in palla (7 punti in 15 minuti).

La MEP Pellegrini parte forte approfittando anche della non-difesa di Vicenza: ben 29 punti messi a segno nel primo quarto, aperto dai canestri in serie di Diene e Marangoni. L'Alpo "doppia" presto Vicenza (14-7 e 18-9) che si mantiene in vita grazie a Mioni e Villarruel, la quale infila la tripla del -5 (21-16). Il secondo quarto inizia sul 23-16, l'Alpo cala un po' in difesa consentendo alle biancorosse di portarsi più volte sul -2 (25-23, 27-25 e 29-27), coach Soave chiama time-out e Soglia con 7 punti consecutivi allunga sino al 36-29, prima del cesto di Packoski con cui si va all'intervallo lungo (38-29).

La terza frazione inizia con un 11-2 interno che dilata il punteggio sino al +18 (49-31) con 4 punti di Soglia e la tripla di Marangoni. Coach Ussaggi prova la zona e qualche risultato lo ottiene dato che Vicenza risale sino al -13 (55-42 a fine tempo). Nel quarto periodo ecco il "ventello" di vantaggio (69-49) dopo la tripla di Packovski, la gara non ha più niente da dire e il massimo scarto della serata arriva ad un minuto dalla fine con il paniere di capitan Mancinelli (73-51). Pure stasera c’è spazio per le giovani biancoblu Franchini, Furlani e Venturini, il pubblico del Belladelli Forum applaude e ora la testa è già alla partita con il Torino Teen Basket di domenica prossima.

Il tabellino ufficiale di Mep Pellegrini Alpobasket 99-AS Vicenza 73-53

Mep Pellegrini Alpobasket 99: Marangoni* 9 (3/5, 1/7), Packovski* 9 (2/6, 1/2), Rosignoli 1 (0/5, 0/3), Pachera NE, Diene* 18 (9/13, 0/1), Soglia* 19 (9/10, 0/2), Furlani, Vitari 7 (2/4, 1/2), Mancinelli* 10 (5/9, 0/2), Venturini, Franco NE, Franchini Allenatore: Soave N.



Tiri da 2: 30/54 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 49 16+33 (Soglia 9) - Assist: 16 (Marangoni 5) - Palle Recuperate: 10 (Mancinelli 4) - Palle Perse: 14 (Mancinelli 4)

AS Vicenza: Bellon, Monaco* 11 (1/1, 3/6), Zadra NE, Garzotto, Mioni 17 (7/11, 1/2), Sturma* 6 (3/9 da 2), Villarruel* 15 (3/7, 3/8), Reschiglian, Chrysanthidou* 2 (1/4, 0/2), Tagliapietra* 2 (1/6, 0/3)

Allenatore: Zordan P.



Tiri da 2: 16/40 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 0/2 - Rimbalzi: 29 5+24 (Mioni 6) - Assist: 10 (Tagliapietra 4) - Palle Recuperate: 7 (Tagliapietra 3) - Palle Perse: 17 (Tagliapietra 5)