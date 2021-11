Serie A2 Femminile, derby veneto per la Alpo: al Palazzetto dello Sport arriva Treviso

Turno infrasettimanale di campionato per la MEP Pellegrini Alpobasket 99 che recupera, mercoledì 24 novembre, il match con la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso non disputato il 14 novembre scorso a causa della convocazione in nazionale slovacca della trevigiana Moravcikova.

Palla a due alle 20.00 al Belladelli Forum di Villafranca con diretta streaming sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 19.55 di domani (commento di Giovanni Miceli). La neopromossa Treviso non ha ancora vinto in campionato (0 vittorie e 6 sconfitte) e la settimana scorsa ha cambiato allenatore: coach Silvia Martinello è stata sostituita dal vice Filippo Rossi.

Il Presidente dell'Alpo Basket Renzo Soave, dopo la vittoria di sabato a Bolzano, ha parlato della difficile situazione fisica della sua squadra: "Siamo andati a Bolzano con tanta paura di non farcela in quanto per tutta la settimana scorsa non abbiamo potuto allenarci come si deve.

E ancora: "E' stata durissima sotto l'aspetto fisico perché abbiamo giocato in 6 ma comunque siamo riusciti a portare a casa i due punti. Anzi, direi che se fossimo stati al completo, avremmo certamente vinto con parecchi punti di scarto, nel finale infatti abbiamo lasciato fare a Bolzano».

Soave sottolinea poi il momento sfortunato della Alpo: "Nell'ultima azione della partita di Bolzano, Mancinelli si è rotta un dito e siamo dovuti andare subito all'ospedale: dovremo rinunciare al nostro capitano per qualche settimana. A tutto ciò aggiungiamoci che saremo in campo due volte nei prossimi quattro giorni e sopperiremo alle assenze con la 2005 Elisa Furlani che è stata convocata anche per la trasferta di Bolzano".

Un'emergenza totale che perdura da diverso tempo: "Sì, capitan Mancinelli è stata fuori tutta la settimana scorsa per l'influenza, venerdì Franchini si è scavigliata nell'allenamento con la serie C, Soglia è ancora ferma ai box per problemi alla schiena e Franco, come sappiamo, sarà fuori tutta la stagione dopo essersi rotta i legamenti del ginocchio".