La Alpo ingrana la quinta e fa suo il derby: battuta Treviso 55-54

Arriva la quinta vittoria consecutiva per la MEP Pellegrini Alpo che vince non senza fatica con la Podolife Treviso (55-54) nel recupero della sesta giornata del girone nord della Serie A2 di basket femminile. Le veronesi sono arrivate con il fiato corto alla fine, dopo essere salite anche a +14 nel corso del terzo quarto, a causa delle rotazioni limitate dovute agli infortuni. Rispetto al successo di Bolzano coach Soave recupera Soglia ma è assente Mancinelli, pertanto anche nel derby veneto le biancoblù che toccano il parquet soltanto in sei.

La partita - Primo quarto a ritmi bassi, Marangoni mette la tripla dell’8-4 ma Battilotti e Moravcikova impattano sull’8-8. L’Alpo si affida alla difesa da cui nascono i contropiedi come quello di Packovski che firma il 12-8. Nel finale di tempo coach Soave prova la zona, Vitari da tre sigla il 16-10 e Gini risponde con il cesto del 16-12 con cui si va al primo mini-intervallo.

Nel secondo quarto la difesa di casa sale di tono: Treviso commette due infrazioni di 24 secondi e soprattutto mette a segno soltanto 10 punti in questa frazione. Il vantaggio della MEP Pellegrini lievita sino al +9 con la solita Marangoni (27-18) la quale mette anche i due punti che valgono la doppia cifra di vantaggio (30-20). I liberi di Degiovanni chiudono il tempo (30-22) e per la seconda partita di fila l’Alpo all’intervallo subisce meno di 23 punti.

Nel terzo quarto Diene, con due canestri consecutivi, ricaccia indietro la Podolife che si era portata a -6 (30-24) e dà il via ad un break di 8-0 con cui le padrone di casa raggiungono il massimo vantaggio della serata (38-24). Treviso fa valere il suo carattere e risponde con un parziale di 4-16 con cui rimette in discussione la contesa (42-40); dalla lunetta soglia mette i liberi del 44-40 di fine tempo.

Nella frazione conclusiva il punteggio si abbassa, la stanchezza si fa sentire nelle fila veronesi (Marangoni e Packovski giocheranno 40 minuti filati) tanto che metteranno a segno solo 11 punti in questo quarto. Ciò nonostante l'Alpo Basket riesce a racimolare 9 lunghezze di margine con i punti di Soglia, Marangoni e Packovski (51-42). Non è finita però perché la formazione di Rossi ricuce lo strappo sino al 53-51 con il gioco da tre punti di Moravcikova (doppia doppia per lei alla fine): manca un minuto e mezzo alla conclusione, ma di qui in avanti non segnerà più nessuno fino a 7 secondi dal gong, quando Degiovanni fallisce il tiro del pareggio. Rimbalzo di Diene, palla a Packovski che subisce fallo e la chiude dalla lunetta (55-51) prima dell'inutile tripla di Degiovanni sulla sirena (55-54).

Il tabellino uffiiciale di Mep Pellegrini Alpobasket 99-Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 55-54. Parziali: 16-12, 14-10, 14-18, 11-14

Mep Pellegrini Alpobasket 99: Marangoni 18 (3/4, 2/5), Packovski 16 (5/9, 0/5), Rosignoli 4 (2/6, 0/3), Diene 6 (3/8, 0/2), Vitari 3 (0/3, 1/2); Soglia 8 (0/2, 0/1). N.e.: Pachera, Furlani, Mancinelli, Franco, Franchini. All.: Soave.

-Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni 10 (1/8, 2/2), Zagni (0/1, 0/1), Beraldo 4 (1/6, 0/3), Battilotti 6 (2/5, 0/1), Moravcikova 18 (8/11 da 2); Diodati 2 (1/3 da 2), Vaidanis (0/2, 0/2), Gini 12 (1/3, 3/6), Volpato 2 (1/1, 0/1). N.e.: Zennaro e Merlini. All.: Rossi