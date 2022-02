Impresa della Alpo, sconfitta l'Autosped Castelnuovo Scrivia 75-51

La MEP Pellegrini Alpo ottiene la più bella vittoria stagionale sconfiggendo nettamente l’Autosped Castelnuovo Scrivia (75-51), una delle big del campionato, nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Per la prima volta nella stagione l’Alpo Basket riesce a vincere contro una formazione che la precede in classifica, oltretutto ribaltando il doppio confronto con il Bcc.

Le biancoblu hanno portato a casa i due punti grazie soprattutto alla difesa: dopo l’intervallo hanno concesso alle “giraffe” 19 punti (10 nel terzo e 9 nel quarto quarto) e in attacco si sono affidate ad un’impressionante Lana Packovski (27 punti, 11 rimbalzi e 43 di valutazione), oltre alla “solita” Sofia Marangoni (20 pt).

Primo quarto condotto dalle ospiti che iniziano con un 2-9 quasi tutto ad opera di Rulli (7 punti sui 9 di squadra), la MEP Pellegrini si riporta sotto con Marangoni (8-9) e pareggia con Diene (10-10). Il neo acquisto biancorosso Ravelli parte dalla panchina ma, appena mette piede sul parquet, piazza due triple consecutive che riportano avanti l’Autosped (11-16), Gatti con 4 punti consecutivi allunga sino al 13-20 e Packoski riduce il ritardo poco prima di fine tempo (15-20 al primo mini-intervallo).

Nel secondo quarto cala l’attacco di Castelnuovo, ma soprattutto cresce la difesa dell’Alpo: 2 punti in 4 minuti per le piemontesi che subiscono il sorpasso grazie alla tripla di Rosignoli (23-22). La contesa prosegue punto a punto sino al 28-28, prima del terrificante break biancoblu che cambia completamente l’inerzia del match: 17-6 il parziale interno, che diventerà 25-10, frutto delle triple di Rosignoli e Packovski (due a testa) per il 42-32 dell’intervallo lungo.

Nel terzo quarto la formazione di coach Zara si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio con De Pasquale da tre e Bonasia (44-37), il punteggio si abbassa notevolmente, tanto che a metà tempo il parziale è di 6-5 (48-37). Rulli si becca un fallo tecnico, Castelnuovo dà segnali di vita dopo la tripla di Ravelli (51-40) ma inizia a sparare a salve e la MEP Pellegrini ne approfitta: le triple di Marangoni e Packovski producono il +17 (59-42), complice pure un antisportivo fischiato a Bonasia, con cui si va all'ultima pausa.

Nella frazione conclusiva la squadra di Soave continua ad accumulare massimi vantaggi e il risultato non è più in dubbio: arriva il "ventello" di vantaggio con l'ispiratissima Rosignoli (63-42), Mancinelli e Marangoni non sbagliano un colpo e il massimo vantaggio della serata arriva con un libero del capitano (72-44). Negli ultimi minuti Castelnuovo lima qualcosa, ma il risultato è in ghiaccio e le veronesi possono così festeggiare alla sirena finale questo entusiasmante successo.

Il tabellino ufficiale di MEP Pellegrini Alpo-Autosped Bc Castelnuovo Scrivia 75-51. Progressione parziali: 15-20, 42-32, 59-42



MEP Pellegrini Alpo: Marangoni* 20 (5/9, 2/7), Packovski* 27 (5/9, 4/6), Rosignoli 11 (1/5, 3/5), Pachera NE, Diene* 4 (2/4, 0/2), Soglia* 3 (0/2, 1/1), Furlani NE, Vitari, Mancinelli* 10 (3/6, 0/2), Venturini NE, Franco NE, Franchini. Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/40 – Tiri da 3: 10/25 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 43 12+31 (Packovski 11) – Assist: 13 (Mancinelli 4) – Palle Recuperate: 10 (Packovski 5) – Palle Perse: 11 (Marangoni 3)

-Autosped Bc Castelnuovo Scrivia: Ravelli 11 (0/2, 3/9), D’angelo, Rulli* 9 (2/10, 1/4), Bonasia* 4 (2/5 da 2), Castagna 3 (0/1, 1/1), De Pasquale* 4 (0/3, 1/1), Colli* 6 (2/3 da 2), Bonvecchio, Cassani, Francia NE, Gatti* 14 (5/11 da 2). Allenatore: Zara F. Ass. Maresca e Pavia