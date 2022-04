La Parking Graf Crema, si porta a casa la vittoria contro la MEP Pellegrini Alpo

Sfuma soltanto nel finale l'impresa per la MEP Pellegrini Alpo (che peraltro avrebbe meritato) contro l'imbattuta capolista Parking Graf Crema che espugna a fatica il Belladelli Forum di Villafranca (64-69). A 7 minuti dalla sirena finale l'Alpo era a +10 (61-51): decisivo il break ospite di 0-15 e il black-out delle biancoblu che non sono andate a segno per 6 minuti, ma pure i non fischi degli arbitri che hanno sanzionato soltanto 2 falli a Crema nell'ultimo quarto. Ennesima prestazione stratosferica di Sofia Marangoni: 26 punti e 25 di valutazione, stremata dopo aver giocato 40 minuti filati (come pure Mancinelli) e purtroppo poco lucida alla fine. Il Basket Team è stato sotto nel punteggio per 3 quarti su 4 (da metà del primo a metà del quarto) e ha avuto soltanto 3 punti dalla panchina, ma si è salvato grazie alle grandi prove di Melchiori e dell'ex Conte.

Primo quarto che fatica a decollare, Melchiori prende per mano la Parking Graf e la porta sul 4-8, Marangoni si mette in proprio e risponde con un 5-0 che vale il sorpasso (9-8). L'equilibrio permane anche nella seconda metà del tempo, Pappalardo pareggia sul 15-15 e Rosignoli sulla sirena mette il cesto che chiude la prima frazione (17-15). Il secondo periodo inizia con il paniere di Marangoni e con la tripla di Diene (22-17), coach Diamanti si affida alla zona che viene subito bucata da Rosignoli (24-17). Il pubblico di Villafranca si fa sentire e spinge le proprie beniamine al massimo vantaggio della serata dopo le triple di Vitari e Marangoni, intervallate dal canestro di Diene (32-20). La Parking Graf non ci sta e risale sino al -5 (34-29) grazie alle conclusioni di Melchiori e D'Alie, ma una tripla da distanza siderale di Marangoni sul "gong" di fine tempo ristabilisce le distanze (37-29 all'intervallo lungo).

La terza frazione si apre con uno 0-7 ospite che costringe coach Soave a chiamare subito time-out (37-36), la MEP Pellegrini è brava perché riesce a ricacciare indietro le avversarie con Packovski e Vitari (41-36). Il vantaggio interno oscilla tra il +5 e il +1, per Crema si fa sentire Vente che ne mette 6 consecutivi, compreso l'appoggio da sotto del -1 (49-48). Packovski risponde con la tripla del 52-48 e Pappalardo dimezza lo svantaggio (52-50) prima della conclusione da oltre l'arco di Lana che non va a segno. Nel quarto periodo l'Alpo restituisce il 7-0 a Crema con Marangoni, Rosignoli da tre e Packovski (59-50), Conte fa 1/2 ai liberi e la solita Marangoni firma il già citato 61-51. Mancano 7':03" alla fine, Crema difende con le buone e con le cattive e in attacco produce il già ricordato 0-15 che decide il match (61-66): come detto sono Conte e Melchiori a mettere i punti pesanti del sorpasso, ben supportate da D'Alie che però è costretta ad uscire per falli a 2':14" dalla fine (primo fallo di squadra delle ospiti in questo quarto). A un minuto dalla sirena, capitan Mancinelli rompe il digiuno offensivo delle veronesi (durato ben 6 minuti) e mette la tripla del 64-66, Vente fa 1/2 dalla linea (64-67), Marangoni fallisce la conclusione del -1 e dall'altra parte Conte sigilla il risultato ancora dalla lunetta (64-69).

Il tabellino ufficiale di MEP Pellegrini Alpo - Basket Team Crema 64 - 69 (17-15, 37-29, 52-50, 64-69)



MEP PELLEGRINI ALPO: Marangoni* 26 (7/14, 3/6), Packovski* 10 (3/3, 1/7), Rosignoli 9 (3/4, 1/7), Diene* 7 (2/6, 1/2), Soglia, Furlani NE, Vitari* 5 (1/2, 1/1), Mancinelli* 7 (2/3, 1/2), Venturini NE, Franco NE, Franchini NE

Allenatore: Soave N.



Tiri da 2: 18/33 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 34 8+26 (Marangoni 7) - Assist: 14 (Packovski 4) - Palle Recuperate: 9 (Mancinelli 3) - Palle Perse: 20 (Soglia 4) - Cinque Falli: Soglia



BASKET TEAM CREMA: D'Alie* 7 (3/10, 0/2), Melchiori* 19 (6/8, 2/4), Nori NE, Conte* 18 (3/5, 3/9), Occhiato NE, Capoferri 3 (0/2, 1/2), Radaelli NE, Caccialanza, Parmesani NE, Rizzi, Pappalardo* 8 (4/6 da 2), Vente* 14 (6/8 da 2) Allenatore: Diamanti M.



Tiri da 2: 22/39 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 31 7+24 (D'Alie 11) - Assist: 17 (D'Alie 6) - Palle Recuperate: 13 (Conte 6) - Palle Perse: 13 (D'Alie 3) - Cinque Falli: D'Alie



Arbitri: Zara M., Curreli M.