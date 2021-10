Serie A2, la Alpobasket sfiora l'impresa: contro Castelnuovo Scrivia finisce 53-48

Nonostante una bella e grintosa prestazione, la Mep Pellegrini Alpobasket di Villafranca di Verona, deve cedere il passo alla quotatissima Autosped Castelnuovo Scrivia nel match inaugurale della Serie A2 di basket femminile.

La partita finisce 53-48 per la padrone di casa con le ragazze di Coach Soave che si mangiano le mani per un pessimo avvio di match. Un avvio che le ha costrette a rincorrere le avversarie lungo tutto l'arco dei 40 minuti di gioco. Parte forte la Autosped, universamente indicata come la seconda forza del Girone Nord della Serie A2. Dopo un sostanziale equilibrio nei primi tre minuti di gioco le ragazze di Zara accelerano e chiudono il parziale sul 21-7.

Nel secondo quarto la Alpobasket si assesta e combatte punto a punto, perdendo il quarto di 1 lunghezza, 14-13 il parziale, ma trovandosi alla fine del primo tempo sotto di 35 a 20. Alla ripresa dopo la pausa il trend del secondo quarto viene confermato con Castelnuovo più aggressiva, grazie all'ottima serata della De Pasquale e la venete che tengono botta anche se, soffrono tremendamente sotto le plance. Si va al quarto decisivo sul 45-30.

Nel quarto tempo la Alpo si gioca il tutto per tutto e sfiora l'impresa. Il parziale termina 8-18 ma i colpi di Marangoni e compagne non sono sufficienti a completare la rimonta. Finisce 53-48 e, come detto, è decisivo il distacco accumulato nella prima frazione.

Analizzando le prove delle singole per Castelnuovo Scrivia bene la Gatti che chiude il referto in doppia doppia, 10 punti e 13 rimbalzi e la De Pasquale top scorer di serate. Per le ragazze di Soave sugli scudi la Marangoni, 12 punti e la Mancinelli 8 punti e 4 assist.

Il tabellino ufficiale di Autosped Castelnuovo Scrivia-MEP Pellegrini Alpobasket 99 - 53-48. Parziali: 21-7; 14-13; 10-10; 8-18

Autosped Castelnuovo Scrivia: Rulli 3; Bonasia 10; De Pasquale 15; Bonvecchio 11; Gatti 10; Carbonella ne; D'Angelo 4; Bracco ne; Castagna 0; Bernetti 0; Bassi ne; Francia 0. Allenatore: Zara

MEP Pellegrini Alpobasket 99: Marangoni 12; Packovski 6; Soglia 3; Vitari 3; Mancinelli 8; Rosignoli 5; Pachera ne; Diene 7; Bertoldi ne; Franc 4; Franchini ne. Allenatore: Soave