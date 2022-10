Serie A2 Basket femminile, prima vittoria stagionale per la Ecodent Alpo

Al Palazzetto Comunale di Villafranca di Verona va in scena il primo derby veneto della stagione del campionato di Serie A2 di basket femminile, Girone Nord. A scendere nel parquet una Ecodent Alpobasket con diversi casi di COVID ed una Posaclima Ponzano al completo.

Pur con una situazione difficile Ecodent Alpo vince una vera e propria battaglia, 67-59 il finale: Moriconi super con 25 punti e 12 rimbalzi, Rosignoli ne mette 23 per Alpo; per Ponzano sono 21 i punti di Pellegrini.

La partita - La sfida inizia con una Pellegrini decisamente in palla: sono suoi i primi 5 punti biancoverdi. Moriconi risponde da lontano, ma sono le difese a impressionare in questo inizio. Tivenius si fa sentire su entrambe le metà campo, Pellegrini colpisce ancora da 3 e Pertile ci mette del suo firmando +6: coach Soave è costretto al time out.

Quattro punti del duo Moriconi-Soglia tengono in scia Alpo, ma un controparziale firmato tutto Mioni riporta la formazione di coach Gambarotto sul +5. Difesa e buoni attacchi sono la ricetta di questa prima frazione di gioco. Chiude il quarto Varaldi con un tiro dall’angolo che manda le squadre alla prima pausa sul 15-20.

Il secondo periodo si apre con un 2 su 2 di Moriconi; Favaretto e Mioni muovono il tabellone dalla lunetta, mantenendo il vantaggio a 5 lunghezze (17-23). Gli attacchi si fermano, é la solita Moriconi a trovare punti, infilando un’altra tripla. Pellegrini ne infila altri 2, ma Rosignoli segna per il 23-25, convincendo coach Gambarotto a fermare il match.

Spazio per Rosar che fa rifiatare una Marta Pellegrini molto produttiva in questi due periodi (10 punti). Pertile con fantasia e classe lancia una mini fuga ma ancora Rosignoli tiene a le veronesi in linea di galleggiamento sul -5. La ex di turno non ha ancora finito e guida Ponzano sul +8. 4 punti di seguito di Moriconi mandano le squadre negli spogliatoi sul 30 a 34.

La terza frazione di gioco la apre Rosignoli con un lay-up, ma Pellegrini ricomincia da dove aveva finito mette a segno il suo 14esimo punto con un arresto e tiro dalla media. Favaretto dalla lunetta (1/2) e Tivenius trovano il +6 Posaclima, dando l’impressione di far partire la fuga buona, ma è ancora presto.

Un canestro di Soglia e un antisportivo fischiato a Iuliano tengono Alpo a contatto (36-39). Tivenius ancora dal pitturato (punti finali) ma Tribouley dall’angolo castiga una Posaclima disattenta. Mioni trova l’ennesimo 2+1 del match, Rosignoli però da dietro l’arco è una sentenza e in un batter d’occhi è 44 pari. Il parziale continua: Vitari segna il primo vantaggio per Alpo, Soglia firma il +3 dopo un 1 su 2 di Mioni. Il quarto si chiude con un altro tiro da 3 di una super Moriconi per il 53 a 47.

Il parziale Alpo continua anche nel quarto periodo: il canestro di Rossognoli affossa la Posaclima sotto di 9 punti.P ellegrini e Varaldi riaccendono le speranze (-5); coach Soave deve fermare il match sul 57 a 52. Tivenius da 2 riceve risposta da Vitari che fa 1 su 2 dalla lunetta; ancora +4 Ecodent. Pellegrini spara ancora da lontano, ma un’eroica Rosignoli chiude definitivamente il match con il risultato di 67 a 59

Il tabellino di Ecodent Alpo - Posaclima Ponzano 67 - 59 (15-20, 30-34, 53-47, 67-59)

ECODENT ALPO: Turel NE, Fiorentini NE, Rosignoli* 23 (3/8, 4/9), Tribouley 3 (0/1, 1/1), Moriconi* 25 (2/7, 4/10), Soglia* 8 (3/6 da 2), Mancini NE, Furlani 3 (1/4 da 3), Vitari* 4 (2/6, 0/1), Franco* 1 (0/3, 0/1) Allenatore: Soave

N. Tiri da 2: 10/31 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 17/24 - Rimbalzi: 46 10+36 (Moriconi 12) - Assist: 10 (Moriconi 5) - Palle Recuperate: 9 (Rosignoli 5) - Palle Perse: 22 (Franco 5) - Cinque Falli: Tribouley POSACLIMA

PONZANO: Bianchi, Tivenius* 8 (4/8, 0/2), Mioni 10 (3/3 da 2), Iuliano* 2 (0/5, 0/2), Rosar, Gobbo*, Favaretto 2 (0/4, 0/1), Varaldi 6 (0/3, 2/10), Pellegrini* 21 (4/9, 3/12), Pertile* 10 (4/5 da 2) Allenatore: Gambarotto M. Tiri da 2: 15/44 -

Tiri da 3: 5/29 - Tiri Liberi: 14/26 - Rimbalzi: 50 21+29 (Tivenius 11) - Assist: 6 (Bianchi 1) - Palle Recuperate: 8 (Tivenius 3) - Palle Perse: 18 (Tivenius 3) - Cinque Falli: Tivenius Arbitri: Spina S., Maino G.