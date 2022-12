Serie A2, brutto ko interno per la Ecodent Alpo: Carugate vince 70-77

Squadra in casa

Squadra in casa Alpo

Preziosissimo successo esterno per la Dimensione Bagno Carugate che espugna, 70-77 il finale, il parquet della Ecodent Alpo.

Esordio devastante per Morra che regala una prestazione sontuosa da 33 punti e 15 rimbalzi trascinando alla vittoria le lombarde, mentre dall'altra parte il duo Moriconi-Mancinelli, 21 punti e 19 rispettivamente, non bastano a evitare una pesante sconfitta in ottica Playout.

La partita - Le ragazze di coach Colombo partono subito con un 0-10 a loro favore e chiudono la prima frazione sul 6-16 ma allungano ulteriormente nel secondo quarto, toccando il massimo vantaggio sul 15-36.

Sembra tutto facile, con le venete che tirano malissimo e subiscono Morra sotto canestro che porta a spasso le lunghe avversarie. Invece della debacle più totale, Alpo rialza la cresta, Marinkovic e Mancinelli passo dopo passo iniziano a bombardare da tre e inaspettatamente chiudono sotto di sole nove lunghezze all'intervallo lungo (30-39).

La terza frazione è una battaglia; Alpo non cede di un passo, anzi, punto dopo punto si riporta sotto fino all'aggancio sul 58-58 con una super Moriconi a inizio ultimo quarto.

Entrambe le squadre iniziano a essere sulle gambe, Alpo addirittura sorpassa e se ne va sul 63-60 ma due liberi di Diotti e un canestro di Cassani riportano Carugate con il naso avanti.

Il finale è firmato da Christina Morra, prima un 2+1, poi altri due canestri, altri due liberi di Diotti e Carugate spinge di nuovo fino al risultato finale di 70-77.

Il tabellino di Ecodent Alpo - Dimensione Bagno Carugate 70 - 77 (6-16, 30-39, 53-56, 70-77)

ECODENT ALPO: Marinkovic* 14 (4/8, 2/10), Turel NE, Fiorentini NE, Rosignoli* 12 (2/4, 2/5), Diene*, Moriconi* 21 (3/8, 4/12), Soglia 2 (1/2 da 2), Furlani NE, Vitari, Mancinelli* 19 (6/11, 1/3), Franco NE, Pastore 2 (1/1, 0/1) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 9/32 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 34 12+22 (Mancinelli 9) - Assist: 8 (Mancinelli 4) - Palle Recuperate: 10 (Mancinelli 4) - Palle Perse: 16 (Rosignoli 7)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 33 (14/20, 0/1), Belosevic* 6 (2/7, 0/1), Usuelli 9 (1/2, 1/3), Diotti* 9 (3/8 da 2), Osmetti NE, Cassani 4 (2/2 da 2), Andreone NE, Nespoli* 7 (1/4, 1/3), Faroni 3 (1/1 da 3), Baiardo* 6 (1/4, 1/3), Marino NE Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 24/47 - Tiri da 3: 4/12 - Tiri Liberi: 17/19 - Rimbalzi: 47 9+38 (Morra 15) - Assist: 11 (Usuelli 4) - Palle Recuperate: 7 (Nespoli 5) - Palle Perse: 27 (Diotti 8) - Cinque Falli: Diotti Arbitri: Zuccolo M., Bragagnolo L.