La Tezenis vola in finale

La Tezenis Verona è in finale playoff. I gialloblù di coach Ramagli vincono gara 5 di semifinale contro la Giorgio Tesi Group Pistoia con il punteggio di 79-53. E’ festa all’AGSM Forum che con i suoi 4.374 spettatori fa registrare il record di presenze stagionale in Serie A2. Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti con la Tezenis che si gode l’abbraccio del pubblico di Verona al termine di una gara dominata in progressione. Dal -8 del primo quarto, i gialloblù rincorrono, sorpassano prima della sirena che chiude la prima frazione poi scappano. Il secondo tempo sancisce la vittoria dei ragazzi di coach Ramagli che in finale incontreranno Udine. Si inizierà domenica, alle ore 20:00, dal PalaCarnera.

La gara inizia con la tripla di Utomi, seguita dal doppio errore dalla lunetta di Pini e da quello di Casarin. Pistoia allunga sullo 0-5 prima del gioco da tre punti di Casarin. Pistoia costruisce un nuovo strappo con Magro, 3 punti consecutivi, e Johnson (3-11) mentre i gialloblù faticano a trovare spazi in attacco. Verona si sblocca, prima con il libero di Johnson, poi con la tripla di Anderson (7-11) dimezzando il divario. Ancora Anderson, ancora da 3 punti (12-14), riporta sotto la Tezenis; il pareggio arriva poco dopo per mano di Candussi che poi ruba palla e Grant firma il sorpasso (16-14).

Verona prova a scappare ad inizio del secondo quarto. Prima con Spanghero, che colpisce dalla lunga distanza, poi con Candussi (23-17) e coach Brienza è subito costretto al time out. Due errori consecutivi di Candussi non vengono sfruttati dagli ospiti ed è proprio il centro gialloblù a trovare la via del canestro per il 25-19. La Tezenis continua a produrre una difesa ad alta intensità e dopo l’errore di Johnson, Anderson corre in contropiede per il 31-22. La Giorgio Tesi prova a scuotersi con la tripla di Riismaa (31-25) ma Johnson e Anderson ristabiliscono le distanze (36-27) a un minuto dall’intervallo lungo. Si chiude sul 36-29.

Pistoia rientra subito in partita ad inizio di secondo tempo. In meno di due minuti i ragazzi di coach Brienza tornano sul -2, 36-34 dopo i due liberi di Wheatle. Verona torna a ruggire: prima con Anderson, poi con Casarin, per il nuovo +6 dei gialloblù. L’assist di Rosselli per Johnson fa alzare il volume dell’AGSM Forum ma la gara continua ad essere equilibrata. L’energia della Tezenis mette all’angolo Pistoia con i gialloblù che tornano a +9 dopo il canestro di Grant e il tecnico fischiato a Brienza porta in lunetta Anderson che firma il 47-37. La Giorgio Tesi riparte dai canestri di Wheatle e Johnson, ma solamente per un attimo, perchè la riposta di Verona guidata da Anderson è incontenibile. Si chiude sul 55-42.

E’ tripudio gialloblù nell’ultimo quarto. Verona mantiene il vantaggio fino a metà parziale, la tripla di Anderson fa esplodere l’AGSM Forum che a 6 minuti dal termine vede la Tezenis avanti 66-48, poi i gialloblù spingono a fondo fino al +22 raggiunto con la tripla di Udom (70-48). Esplode la festa, il pubblico accompagna la squadra fino alla sirena ed oltre. Finisce 79-53, la Tezenis Verona è in finale playoff (scaligerabasket.it).

Verona-Pistoia, il tabellino

Tezenis Verona – Giorgio Tesi Group Pistoia 79-53 (16-14, 20-15, 19-13, 24-11)

Tezenis Verona: Karvel Anderson 27 (3/5, 5/11), Francesco Candussi 10 (5/7, 0/6), Marco Spanghero 9 (0/1, 3/3), Giovanni Pini 8 (4/6, 0/0), Liam Udom 8 (3/4, 0/2), Sasha mattias Grant 7 (2/2, 1/2), Xavier Johnson 5 (2/5, 0/1), Davide Casarin 5 (2/4, 0/1), Guido Rosselli 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Caroti 0 (0/1, 0/4), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/0)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jazz Johnson 19 (3/9, 3/7), Daniel Utomi 10 (2/6, 2/3), Carl Wheatle 7 (1/5, 0/1), Joonas Riismaa 7 (0/1, 2/6), Lorenzo Saccaggi 5 (0/4, 1/4), Daniele Magro 5 (2/3, 0/0), Gianluca Della rosa 0 (0/1, 0/1), Angelo Del chiaro 0 (0/1, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0)