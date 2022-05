La Tezenis vola in semifinale

La Tezenis Verona vince Gara 5 contro la Staff Mantova, 77-61 e accede alla semifinale dove incontrerà la Giorgio Tesi Group Pistoia. La serie inizierà dall’AGSM Forum, domenica con Gara 1 alle ore 18:00.

I gialloblù di coach Ramagli vincono una gara dal grande valore che oltre a valere l’accesso alla fase successiva, rappresenta un importante punto di crescita per tutta la Tezenis. 40 minuti di solidità, di energia, di qualità che sfiancano gli avversari con un vantaggio già in doppia cifra alla fine del primo quarto. Poi un allungo decisivo nella prima frazione dopo il riposo lungo, con il terzo quarto che si chiude sul 70-45. Verona vince la sfida sotto i tabelloni, costruisce 15 assist di squadra e viaggia con una percentuale dal campo oltre al 45%. Anderson infiamma i 3100 dell’AGSM Forum, record stagionale di pubblico, mettendo 29 punti; dietro Johnson con 21 punti anche se a fare la differenza è la prova corale di tutta la squadra.

Verona-Mantova, la gara

Coach Ramagli manda in campo Spanghero, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini nel quintetto. E’ Spanghero il protagonista dei primi minuti all’AGSM Forum. I suoi primi 5 punti strappano applausi al pubblico di casa; Potts, Mastellari e Iannuzzi mettono i primi punti per gli ospiti ma Anderson mette due triple consecutive e la Tezenis prova il primo allungo (11-6). Verona domina al rimbalzo, mette pressione in difesa e mentre Mantova rimane a quota 8, la Tezenis allunga conquistando la doppia cifra di vantaggio con i liberi di Johnson (18-8). Si chiude sul 22-12.

Mantova trova energia ad inizio del secondo quarto, iniziando il periodo con un break di 2 a 6 (24-18). Pini, in tap-in, ed Anderson dalla lunga distanza dando ritmo alla Tezenis (29-20). Johnson, sulla sirena dei 24’’, trova il canestro del +11 ma la gara continua ad avere un ritmo elevato. Verona viaggia con margine e la tripla di Spanghero vale il 38-25 e costringe Valli al time out a due minuti dalla fine del primo tempo. Poco dopo, alla sirena dell’intervallo lungo, il punteggio è sul 43-31.

L’inizio del secondo tempo è perfetto. Difesa, Anderson che colpisce da tre punti. In meno di due minuti è 48-31 con l’AGSM Forum che alza il volume. Verona non si ferma neanche dopo il time out di Valli e il +21 arriva con la tripla di Anderson (52-31). E’ il break che spacca la partita perchè da qui in poi i gialloblù di coach Ramagli tengono saldamente in mano il vantaggio. Grant conferma il +23 a pochi secondi dalla fine del terzo quarto (67-44) giocando in uno contro uno con Ferrara poi Anderson mette il canestro sulla sirena del 70-45.

Mantova prova un ultimo sussulto. Nei primi tre minuti dell’ultimo quarto prova a riavvicinarsi, arrivando sul 72-56 con il canestro di Iannuzzi. Nel finale gli ospiti non impensieriscono la Tezenis che invece si gode la passerella finale. Finisce tra gli applausi del pubblico veronese, finisce 77-61 (scaligerabasket.it).