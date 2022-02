Colpo della Tezenis: battuta Ravenna

Quinta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona davanti a 1.672 spettatori. A farne le spese, questa volta, è l’OraSì Ravenna, ex prima forza del campionato a pari di Scafati, sconfitta con il punteggio di 81-78. Una gara che la Tezenis ha condotto fin dai primi minuti, chiudendo il primo parziale sul +10. Poi la rimonta di Ravenna, capace di rimanere sempre in contatto con i gialloblù. Il finale è punto a punto, Verona fa tesoro del vantaggio costruito e suggella la vittoria con i due liberi di Anderson a 8 secondi dalla fine. L’ultimo possesso si chiude con il tentativo di Cinciarini dalla lunga distanza ma la palla finisce sul ferro. Rosselli è autore di una gara da incorniciare, 33 di valutazione con il 100% dal campo, 8 rimbalzi e 3 assist, in doppia cifra anche Johnson, 14, Anderson 11 e Caroti.

Verona-Ravenna, la gara

Consolidato il quintetto delle ultime gare con Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini. Con Cinciarini che apre la partita (0-3) la Tezenis risponde con un break di 10-0; Rosselli, 5 punti consecutivi, Anderson e Pini confezionano il primo allungo dei gialloblù. E’ dalla difesa che la Tezenis trova energia e possessi preziosi. Verona continua a macinare punti, ben 22 in 5 minuti e mezzo con il 100% dal campo. Candussi mette la tripla del nuovo +10 (27-17), il primo quarto si chiude sul 30-20.

L’OraSì prova a reagire. Apre il secondo quarto con maggiore aggressività e in tre minuti recupera lo svantaggio arrivando a -2 con la tripla di Berdini che sigla il 34-32. Con il parziale di 4-12, Ravenna riapre la gara e coach Ramagli chiama i suoi in panchina. Al rientro in campo è Udom a trovare la via del canestro (36-32) ma poco dopo commette il fallo su Sullivan che vale un gioco da tre punti (38-35). Verona perde di efficienza in attacco, Ravenna ne approfitta e accorcia ancora (38-37), sorpassando qualche secondo più tardi con il tap-in di Oxilia. Verona risponde con un nuovo parziale, di 7-1, ma la gara è sostanzialmente in equilibrio. Si chiude il 47-45.

Inizio di secondo tempo ad alta intensità. Anderson e Rosselli bucano la retina dalla lunga distanza; è ancora il capitano a trovare la via del canestro, depositando il 55-48. Ravenna si affida a Cinciarini e con Tilghman torna nuovamente in parità sul 55-55. Caroti da tre punti e i liberi di Rosselli valgono un nuovo +6 (66-60) e dopo l’ennesima fiammata di Cinciarini (7/7 da tre punti, 66-63) la Tezenis allunga nuovamente arrivando sul +8 dopo i liberi di Johnson. Due palle perse consecutive regalano altrettanti preziosi possessi a Ravenna che però non producono punti per i romagnoli. Il terzo quarto si chiude sul 71-66.

La Tezenis è protagonista in difesa nei primi minuti dell’ultimo quarto. Le due stoppate di Pini intimoriscono l’OraSì e dopo quattro minuti di punteggio bloccato, Ravenna trova la via del canestro con Tilghman. Johnson risponde immediatamente ma sono sempre le difese a comandare con le due squadre arrivano sul punteggio di 73 a 69 a 3 minuti e mezzo dalla fine. I due liberi di Pini e il canestro di Johnson (77-69) valgono un nuovo strappo per i ragazzi di coach Ramagli che subito dopo il contropiede di Sullivan deve fermare il gioco sul 77-73. E’ Tilghman a trovare la tripla del -1 (77-76); finale incandescente con Johnson e Tilghman freddi dalla lunetta (79-78). Rosselli conquista un rimbalzo d’oro, Anderson va in lunetta a 8 secondi dalla fine e fa 2 su 2 (81-78). Cinciarini sbaglia l’ultimo tiro, vince Verona (scaligerabasket.it).

Verona-Ravenna, il tabellino

Tezenis Verona – OraSì Ravenna 81-78 (30-20, 17-25, 24-21, 10-12)

Tezenis Verona: Guido Rosselli 23 (5/5, 2/2), Xavier Johnson 14 (3/9, 1/2), Karvel Anderson 11 (0/1, 3/4), Lorenzo Caroti 10 (3/4, 1/4), Francesco Candussi 7 (0/3, 2/2), Giovanni Pini 5 (1/1, 0/0), Liam Udom 5 (1/3, 1/3), Marco Spanghero 3 (0/0, 1/2), Sasha mattias Grant 3 (0/1, 1/3), Davide Casarin 0 (0/3, 0/1), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/0)

OraSì Ravenna: Daniele Cinciarini 26 (1/4, 7/8), Austin Tilghman 18 (4/13, 1/3), Lewis Sullivan 8 (2/6, 1/3), Nicola Berdini 7 (1/3, 1/2), Davide Denegri 7 (2/4, 1/3), Alessandro Simioni 6 (2/3, 0/3), Tommaso Oxilia 6 (3/3, 0/1), Andrea Arnaldo 0 (0/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/1), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0)