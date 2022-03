Tezenis, la vittoria contro la Stella Azzurra vale il secondo posto

Decima vittoria consecutiva per la Tezenis Verona. A Frosinone i gialloblù trovano il successo al termine di una gara riaperta, nel secondo tempo dalla Stella Azzurra. Finisce 65-68 dopo i primi due tempi chiusi con 11 punti di vantaggio per i gialloblù (26-37). Finale giocato punto su punto con i ragazzi di Ramagli che respingono gli ultimi tentativi della Stella Azzurra, capace di arrivare fino al -2 a un minuto dalla fine. I gialloblù conquistano il successo che vale il secondo posto, con la contemporanea sconfitta di Ravenna, prima della sosta per la Final Eight di Coppa Italia.

Stella Azzurra-Verona, la gara

Break della Tezenis in apertura che subito si porta sullo 0 a 6. La risposta della Stella Azzurra non si fa attendere (5-6) con Barbante e Nikolic. La Tezenis torna in ritmo. I canestri di Johnson e Candussi costruiscono il nuovo break (7-11) e con la palla persa di Raspino, Verona costruisce il nuovo possesso che vale il 7-14. Sull’asse Rosselli-Johnson la Tezenis costruisce l’azione più spettacolare del primo tempo e poco dopo arriva il massimo vantaggio (9-19), prima con la tripla di Casarin e poi con il canestro di Udom (9-21). Il primo quarto si chiude sul 12-23.

Udom e Casarin trovano punti preziosi che mantengono il vantaggio in doppia cifra per la Tezenis nei primi minuti del secondo quarto. La stella prova a riavvicinarsi (21-28) con il canestro di Marcius, dopo rimbalzo offensivo, e la tripla di Nikolic che sfrutta il nuovo possesso dopo l’infrazione di 24’’ di Grant. Dopo il time out di coach Ramagli, il libero di Pini è seguito da una nuova tripla di Nikolic (24-29). La Tezenis ritrova intensità difensiva, Johnson trova la via del canestro due volte consecutivamente (24-33). Verona scappa ancora nel finale (26-37) si chiude con 11 punti di vantaggio.

Punteggio bloccato per un minuto e mezzo in apertura di secondo tempo. A sblocare il punteggio ci pensa Caroti, con i primi punti della gara realizzati dalla lunga distanza. Verona comanda nel punteggio, (6-10 dopo cinque minuti di gioco). Due spossessi consecutivi della Stella Azzurra, riportano i padroni di casa sul -11 (36-47) prima della schiacciata di Grant. Come nel secondo quarto, la Stella Azzurra torna in partita con un break che riavvicina le due squadre, 42-49. Coach Ramagli chiama time out ma al rientro in campo, dopo l’errore di Rosselli, D’Ercole trova la tripla del 45-49. Verona trova punti con Candussi (47-53) ma il finale avvicina ancora le due squadre con Marcius che mette il libero del 52-55. Si chiude sul 52-57.

Quattro errori, due per parte, aprono l’ultimo quarto. Marcius trova il primo canestro (54-57) e dopo l’errore di Spanghero è la difesa gialloblù a salire in cattedra fermando l’attacco dei padroni di casa. Pini mette i primi punti ma è la tripla di Raspino a rimettere le due squadre ancora più vicine (57-59). A Pini viene fischiato il quinto fallo, e Marcius fa 1 su 2 dalla lunetta (58-59). La tripla di Rosselli sblocca l’attacco gialloblù (58-62) e dopo la palla persa di Raspino, arriva quella di Caroti (58-65). D’Ercole trova il canestro dalla lunga distanza, Candussi mette due punti preziosi; la Tezenis vince, si chiude sul 65-68 (scaligerabasket.it).

Stella Azzurra-Verona, il tabellino

Stella Azzurra Roma – Tezenis Verona 65-68 (12-23, 14-14, 26-20, 13-11)

Stella Azzurra Roma: Lazar Nikolic 16 (4/9, 2/4), Sandi Marcius 14 (5/9, 0/0), Tommaso Raspino 12 (2/6, 2/3), Lorenzo D’ercole 10 (0/3, 3/7), Simone Barbante 5 (1/1, 1/1), Paulius Dambrauskas 3 (1/5, 0/3), Leo Menalo 3 (1/1, 0/2), Matteo Visintin 2 (1/3, 0/0), Alberto Chiumenti 0 (0/1, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/0, 0/1), Emmanuel Innocenti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Xavier Johnson 18 (4/5, 2/3), Francesco Candussi 13 (4/9, 0/2), Lorenzo Caroti 8 (1/3, 2/4), Davide Casarin 8 (1/2, 2/7), Karvel Anderson 5 (2/4, 0/2), Giovanni Pini 5 (2/5, 0/0), Liam Udom 4 (2/4, 0/1), Sasha mattias Grant 4 (2/4, 0/0), Guido Rosselli 3 (0/0, 1/2), Marco Spanghero 0 (0/1, 0/2), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0)