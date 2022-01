Nona vittoria per la Scaligera: battuta Ferrara

La Tezenis Verona chiude il girone di andata conquistando la 9^ vittoria e stacca il pass che vale l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. La contemporanea confitta di San Severo promuove proprio i gialloblù sicuri, nonostante i due recuperi ancora da giocare di Cento. Una gara sempre equilibrata spezzata solamente nel finale con la Tezenis che si affida al proprio top scorer Karvel Anderson, 27 punti per lui, e Xavier Johnson, seconda doppia-doppia consecutiva, con 15 punti e 12 rimbalzi. Una gara decisa solamente nel finale dopo i tentativi di allungo dall’una e dall’altra parte durante i 40 minuti. Alla fine, a spuntarla, è Verona capace di conquistarsi un vantaggio preziosissimo negli ultimi minuti e di difenderlo davanti agli ultimi estremi tentativi di rimonta della Top Secret.

Verona-Ferrara, la gara

Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini è il quintetto iniziale scelto da coach Ramagli. Ferrara, senza Vencato e Mayfield, risponde con Panni, Filoni, Petrovic, Pacher e Vildera. Rosselli e Caroti piazzano subito un break, con la Tezenis che in 60 secondi si porta sul 5 a 0. Leka mescola subito le carte inserendo Fantoni, Fabi e Zampini dopo due minuti e mezzo di gioco. Anderson mette 5 punti consecutivi, Fantoni risponde con 4 punti da sotto (10-7). Verona mette in campo una difesa intensa mentre in attacco continua a viaggiare con ottime medie; sul 17-9 Leka chiama il primo time out della gara e al rientro, dopo il canestro di Johnson, Ferrara risponde sfruttando gli errori offensivi della Tezenis e pareggiando sul 19 pari con Fabi. Si chiude sul 21-21. Il punteggio non si sblocca nei primi due minuti e i primi due punti sono di Vildera. La Top Secret prende ossigeno e continua nel momento positivo allungando fino al 21-26. Il fallo fischiato a Panni manda in lunetta Johnson, che fa due su due, poi Anderson avvicina ancora di più i gialloblù trovando il canestro dall’area che vale il 25-26. Il nuovo equilibrio viene spezzato da Fantoni, che realizza il 32-36 ma la Tezenis risponde e Anderson firma il vantaggio sul 38-36. Su questo punteggio si va al riposo lungo.

La tripla di Anderson e il tecnico fischiato a Filoni cambiano l’inerzia del terzo quarto; Verona torna così avanti sul 42-41. La gara rallenta, Fabi trova il canestro dalla lunga distanza che vale il 45-48 ma subito dopo, Casarin, appoggia al vetro accorciando nuovamente. E’ grande equilibrio in campo: le fiammate di Grant, a segno dall’angolo, e di Anderson, consentono alla Tezenis di tenere il passo della formazione ospite (54-52). Verona allunga ancora, trova 4 punti di vantaggio (59-55) ma è negli ultimi secondi che Ferrara recupera e proprio nel finale, con Panni, pareggia sul 59-59. Anderson apre l’ultimo quarto (62-59), poi Rosselli si costruisce un gioco da tre punti con la Tezenis che allunga sul +6. E’ la tripla di Petrovic a tenere a galla la Top Secret ma Verona è spietata e il tap-in di Johnson vale il +7 con Leka costretto ad interrompere il gioco. Fabi prova ad accorciare, Anderson risponde (72-65). Si entra nell’ultimo minuto con 5 punti di vantaggio per la Tezenis (74-69). Pacher mette due punti ma Anderson risponde (76-71) a 22 secondi dalla fine. Non c’è storia, passa la Tezenis che vince 78- 73 (scaligerabasket.it).

Verona-Ferrara, il tabellino

Tezenis Verona – Top Secret Ferrara 78-73 (21-21, 17-15, 21-23, 19-14)

Tezenis Verona: Karvel Anderson 27 (7/9, 4/9), Xavier Johnson 15 (5/10, 0/1), Lorenzo Caroti 11 (1/2, 3/5), Guido Rosselli 8 (3/4, 0/2), Sasha mattias Grant 6 (1/2, 1/2), Davide Casarin 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 3 (1/3, 0/0), Liam Udom 2 (1/2, 0/0), Francesco Candussi 2 (1/2, 0/2), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Top Secret Ferrara: Agustin Fabi 14 (1/4, 4/8), A.j. Pacher 11 (3/8, 1/3), Giovanni Vildera 11 (5/8, 0/0), Federico Zampini 10 (3/6, 1/1), Niccolo Filoni 8 (1/1, 2/3), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/0), Danilo Petrovic 7 (2/4, 1/3), Alessandro Panni 4 (2/6, 0/2), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Mattia Bonanni 0 (0/0, 0/0), Filippo Galliera ricci 0 (0/0, 0/0)