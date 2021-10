La Tezenis ferma la capolista: 57-70 contro Ravenna

La Tezenis Verona sbanca il Pala De André di Ravenna e conquista la terza vittoria stagionale. Contro l’OraSì, i gialloblù si impongono con il punteggio di 57-70 al termine di una gara giocata con ampio margine nel primo tempo. Dopo la reazione di Ravenna nel terzo quarto il finale è giocato punto su punto. Anderson è il faro dell’attacco gialloblù nell’ultimo quarto e la Tezenis costruisce azione dopo azione il break decisivo che vale la vittoria dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

Ravenna-Verona, la gara

Penna Anderson, Rosselli, Johnson e Pini è il quintetto proposto da coach Ramagli. La Tezenis parte forte con il canestro di Penna ma non capitalizza i successivi tre possessi successivi nonostante le nuove difese. Il punteggio rimane inchiodato per oltre tre minuti (0-2) e il successivo canestro è ancora dei gialloblù con Johnson bravo a costruire dalla rimessa. La Tezenis continua a mettere pressione in difesa e dopo quattro minuti e mezzo, Ravenna trova i primi due punti (2-4). La Tezenis allunga: Penna e Pini costruiscono il primo break (2-9) ma dopo il time out di Lotesoriere, l’OraSì torna sotto (7-11). Candussi trova la tripla del 7-14, punteggio con il quale si chiude il primo quarto. Inizio di secondo quarto equilibrato. Il canestro di Gazzotti tiene Ravenna sul -7 ma la Tezenis fatica a ritrovare la via del canestro. Il canestro di Sullivan (15-20) e il fallo offensivo di Pini regalano nuova energia all’OraSì. Rosselli sale in cattedra con rimbalzo difensivo e tripla (15-23) e Verona vola sul +10 con il canestro di Anderson (15-25). La Tezenis continua a produrre una difesa di qualità e in transizione costruisce il nuovo massimo vantaggio con Udom (17-29). Si chiude così il primo tempo.

Cinciarini apre il secondo tempo (19-29), seguito subito dopo da Tilghman che buca la retina dalla lunga distanza (22-29). Ravenna prosegue con il break (7-0) interrotto da Pini perfettamente servito da Rosselli. Cinciarini riporta l’OraSì sul -3 (28-31) ma Verona risponde con Johnson e Rosselli, riportandosi sul +6. L’antisportivo fischiato a Pini è nuovo ossigeno per Ravenna che però sfrutta solamente a metà il vantaggio (30-34). A tre minuti dalla conclusione del parziale, Cinciarini riapre definitivamente la gara (34-36) depositando in contropiede. Dalla lunetta la squadra di casa costruisce il primo vantaggio del match (37-36) e il finale di terzo quarto è incandescente. Candussi trova punti d’oro (39-41) mentre Ravenna si affida a Denegri. Nell’ultimo giro di lancette la Tezenis piazza un minibreak di 0-4 e chiude avanti 41-45. Denegri incontenibile nei primi due minuti e mezzo dell’ultimo quarto. E’ lui a regalare il vantaggio all’OraSì (48-45) con coach Ramagli costretto al time out. Si torna in campo e Anderson mette 7 punti consecutivi (48-52); Ravenna prova a rispondere con il gioco da tre punti di Cinciarini al quale, poco dopo, viene fischiato un tecnico dopo lo sfondamento offensivo. Anderson è infallibile dalla lunetta (53-59) e Verona si costruisce un vantaggio che Candussi conferma a un 75 secondi dal termine (57-63). Anderson mette il punto esclamativo con la tripla che vale il 57-66. La Tezenis conquista il successo, si chiude sul 57-70 (scaligerabasket.it).

Ravenna-Verona, il tabellino

OraSì Ravenna: Daniele Cinciarini 15 (5/11, 0/5), Davide Denegri 12 (4/8, 0/3), Austin Tilghman 9 (0/6, 2/5), Giulio Gazzotti 7 (2/3, 1/3), Alessandro Simioni 6 (0/1, 0/5), Lewis Sullivan 6 (3/7, 0/1), Tommaso Oxilia 2 (1/3, 0/3), Andrea Arnaldo 0 (0/0, 0/1), Nicola Berdini 0 (0/2, 0/1), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Karvel Anderson 21 (5/9, 2/8), Xavier Johnson 16 (8/14, 0/1), Francesco Candussi 12 (4/6, 1/2), Giovanni Pini 8 (4/10, 0/1), Lorenzo Penna 7 (2/5, 1/2), Guido Rosselli 4 (0/3, 1/2), Liam Udom 2 (1/2, 0/1), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Foto scaligerabasket.it