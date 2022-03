Vince ancora la Scaligera: 72-82 contro Chieti

Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la Tezenis Verona riprende il proprio cammino in campionato allungando la striscia di vittorie consecutive a 11. Sul campo della Lux Chieti i gialloblù di coach Ramagli si sono imposti con il punteggio di 72-82 al termine di una gara che ha visto i gialloblù avanti anche di 20 punti per lunghi tratti. La Tezenis ha dovuto fare a meno di Pini e Spanghero, rimasti a Verona e coach Ramagli ha dato spazio a tutti i suoi effettivi impiegando 10 giocatori durante il match. Miglior realizzatore Candussi, con 19 punti, seguito da Anderson (18) e Johnson (16); in doppia cifra anche Caroti, autore di 10 punti.

Chieti-Verona, la gara

Coach Ramagli propone in quintetto Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Candussi. Due palle rubate da Verona nel primo minuto e mezzo e 5 punti di Karvel Anderson (3-5). La Tezenis sfrutta la palla persa di Chieti e con Candussi costruisce il primo strappo (3-7); prosegue ancora con Candussi e Anderson il momento positivo dei gialloblù (7-13). Candussi guida l’attacco degli scaligeri, perfetto da 2 punti, e a metà parziale sfonda già la doppia cifra (11 punti, punteggio di 11-18). Dopo il time out di Calvani, Chieti torna subito sotto. Sims mette 4 punti consecutivi e mentre Verona abbassa le percentuali in attacco la formazione di casa torna a -2. A chiudere il primo quarto è Udom che sblocca la Tezenis nel finale, si chiude sul 19-23. Il libero di Grant e i due contropiedi conclusi da Anderson, rilanciano la Tezenis che torna sul +9 (19-28). Verona trova il massimo vantaggio poco dopo con la tripla di Anderson che firma il 21-31; i gialloblù proseguono con qualità, arrivando anche a 12 punti di vantaggio. La tripla di Meluzzi ripota -9 Chieti e dopo il time out di Ramagli, Rosselli mette il canestro dalla media per il 30-41. Due palle perse rianimano la Lux che però viene subito respinta con la tripla di Caroti (33-44) a meno di un minuto dalla chiusura del quarto. Johnson replica con una nuova tripla, si chiude sul punteggio di 37-47. Da applausi l’azione confezionata sull’asse Anderson-Candussi che regalano il +12 alla Tezenis; poco dopo Johnson, dal rimbalzo difensivo, si costruisce l’azione del 40-54 firmando il massimo vantaggio temporaneo per i gialloblù. Verona scappa, la tripla di Caroti vale il 40-57 e subito dopo coach Calvani chiama subito time out ma quando si torna in campo, dopo il doppio errore dalla lunetta di Amici, la Tezenis colpisce ancora, questa volta con Anderson che mette il +20 (40-60). Coach Ramagli manda in campo anche Nonkovic e Beghini e la Tezenis continua a viaggiare intorno ai 20 punti di vantaggio. Si chiude sul 54-70. Ultimo quarto senza squilli particolari. Chieti prova ad avvicinarsi e nei primi 5 minuti dell’ultimo quarto si avvicina fino al -11, sul 63-74. Verona interrompe il digiuno con il gioco da tre punti di Johnson (63-77), seguito poco dopo da Caroti. E’ l’ultima fiammata che, di fatto, chiude il match. Sulla sirena punteggio di 72-82 (scaligerabasket.it).

Chieti-Verona, il tabellino

LUX Chieti – Tezenis Verona 72-82 (19-23, 18-24, 17-23, 18-12)

LUX Chieti: Davide Meluzzi 22 (4/12, 3/7), Deshawn Sims 16 (4/8, 2/3), Cameron Jackson 11 (4/6, 0/0), Alessandro Amici 7 (1/8, 0/6), Matteo Graziani 6 (2/7, 0/2), Saverio Bartoli 4 (1/2, 0/1), Kiryl Tsetserukou 4 (1/3, 0/0), Nemanja Dincin 2 (1/1, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Luca Cocciaretto 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Francesco Candussi 19 (6/7, 2/3), Karvel Anderson 18 (4/5, 2/7), Xavier Johnson 16 (5/9, 1/6), Lorenzo Caroti 10 (2/2, 2/6), Davide Casarin 7 (2/4, 1/4), Liam Udom 6 (0/2, 2/5), Sasha mattias Grant 3 (1/1, 0/2), Guido Rosselli 2 (1/1, 0/1), Leonardo Beghini 1 (0/0, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0)