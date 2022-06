La Scaligera vince ancora: è campione d'Italia di A2

La Tezenis Verona, dopo la promozione in Serie A, si aggiudica anche il titolo di Campione d’Italia di Serie A2. Vince a Scafati per 82-100 contro la Givova, in un match che è la passerella per le due formazioni che hanno conquistato la massima categoria.

Scafati-Verona, la gara

40 minuti in campo durante i quali i due allenatori hanno dato spazio a tutti gli atleti a disposizione, concedendo ampia quantità di minuti anche a chi, durante l’hanno ha trovato poco spazio.

Ne è uscita una festa per la pallacanestro di Serie A2, davanti al pubblico di Scafati, con un lungo applauso che ha aperto la gara che ha voluto essere un giusto tributo per le squadre promosse nella massima categoria.

57 a 46 il punteggio al termine del primo tempo a favore di Scafati, con il match che dopo gli ulteriori 20 minuti si è chiuso sul +18 per la Tezenis. Per la vittoria dei gialloblù, fondamentale l’ultimo quarto con il vantaggio siglato con la tripla di Adobah e confermato dai canestri di Candussi. Caroti, da 3 punti, sigla il +8 ma è qui che Verona mette a segno il break decisivo. Casarin, in contropiede, regala il +12 sul 78-90, poi la Tezenis tocca il +21. I gialloblù concludono a proprio favore il match, si chiude con un rotondo 82-100 (scaligerabasket.it).

Scafati-Verona, il tabellino

Givova Scafati – Tezenis Verona 82-100 (22-23, 35-23, 14-19, 11-35)

Givova Scafati: Gaetano Grimaldi 19 (2/7, 5/10), Quirino De laurentis 17 (4/7, 3/4), Fabio pio Perrino 14 (4/8, 2/4), Iris Ikangi 13 (5/8, 1/6), Matteo Parravicini 8 (1/1, 2/8), Riccardo Rossato 5 (1/1, 1/1), David reginald Cournooh 4 (2/2, 0/4), Diego Monaldi 2 (1/1, 0/5), Valerio Cucci 0 (0/0, 0/0), Edward Daniel 0 (0/0, 0/0), Rotnei Clarke 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Francesco Candussi 30 (10/10, 3/6), Emmanuel Adobah 13 (2/3, 3/3), Sasha mattias Grant 11 (4/6, 1/5), Nikola Nonkovic 11 (1/1, 3/8), Karvel Anderson 9 (0/0, 3/5), Davide Casarin 7 (2/2, 1/2), Liam Udom 5 (1/1, 1/6), Marco Spanghero 5 (1/2, 1/3), Lorenzo Caroti 5 (1/2, 1/4), Giovanni Pini 4 (2/2, 0/0)