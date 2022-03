Si ferma la corsa della Tezenis: vince San Severo

Si ferma a 11 la striscia di vittorie consecutive della Tezenis Verona. A San Severo i gialloblù cedono il passo all’Allianz Pazienza con la gara chiusa con il punteggio di 88-77 a favore dei padroni di casa. Un match giocato per tre quarti in maniera equilibrata ma con Verona praticamente sempre avanti. Gialloblù anche sul +12 durante il secondo quarto, prima di subire però il rientro dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto fatali i 36 punti messi a segno dall’Allianz che a fronte dei 23 dei gialloblù hanno costruito il divario per chiudere il match sul +11.

San Severo-Verona, la gara

Per la Tezenis Verona classico quintetto con Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini. Un solo punto nel primo minuto di gioco, a favore di Verona, con il libero di Johnson. Tortu e Anderson sono protagonisti dalla lunga distanza (3-4), poi San Severo prova il primo allungo con Moretti e Pepper (7-4) con la Tezenis che prosegue nel proprio digiuno offensivo. Le due difese sono protagoniste, (7-6 a metà del primo parziale); Verona ha in mano il possesso del possibile vantaggio, che però non sfrutta ma rimane in scia con il canestro di Grant (9-8). Spanghero prende il posto di Casarin, fuori per un problema alla caviglia ma successivamente di nuovo nel match e San Severo, dopo mette i primi libero della partita dopo sette errori consecutivi. Udom rimette tutto in parità a 30 secondi dal termine (13-13) poi mette i liberi del sorpasso (13-15). Verona apre il secondo quarto con la tripla di Grant costruendo, di fatto, il primo break della gara. Ancora Grant e Candussi, che appoggia al vetro da sotto, portano il punteggio sul 13-22 per il massimo vantaggio gialloblù. La Tezenis trova il vantaggio in doppia cifra e con il contropiede sull’asse Udom-Johnson, raggiunge il +12 sul 18-30. Tortu e Sabin ridanno fiato a San Severo che in un giro di lancette si porta sul 24-30. Dopo il time out di Ramagli è ancora la formazione di casa a tenere in mano il gioco e dopo la palla persa di Caroti, Pepper schiaccia il -1. Udom fa 0 su 2 dalla lunetta e Tortu costruisce un gioco da tre punti che vale il 35-33. Un lampo gialloblù, Rosselli e Anderson, regalano 4 punti alla Tezenis prima della sirena. Si chiude sul 35-37. Grande equilibrio nell’inizio del secondo tempo. San Severo rimane agganciata nel punteggio ma appena abbassa le medie in attacco, Verona ne approfitta. Candussi appoggia il 45-50 ma è qui che arriva il break di San Severo che si avvicna prima con il libero di Moretti e poi con il canestro di Berra che realizza il 48-50. Johnson costruisce un’azione da tre punti (48-53) poi Sabatino rimette tutto in discussione trovando 4 punti consecutivi nei primi secondi dell’ultimo minuto (52-53) e prima della sirena arriva solamente un libero, firmato da Johnson, che fissa il punteggio sul 52-54. Sabin, 3 punti fino all’inizio dell’ultimo quarto, apre l’ultimo parziale con due triple consecutive e l’Allianz Pazienza scappa sul 58-54. Anderson trova un prezioso canestro dalla lunga distanza (58-57) ma Serpilli risponde dall’altra parte del campo. San Severo scappa e con Tortu trova il +6 sul 64-58. La squadra di casa continua a bucare la retina dalla lunga distanza, Piccoli trova il 71-60 con Ramagli costretto al time out a metà parziale. Pini trova 4 punti consecutivi ma Pepper smorza gli entusiasmi gialloblù (74-64). La Tezenis prova a mettere in campo le ultime energie, Anderson e Casarin vanno a segno per il -5 (77-72) e il fallo in attacco di Moretti regala un nuovo prezioso possesso a Verona a due minuti dalla fine. Roselli va a segno e dopo la palla persa di De Gregori, Anderson mette la tripla del pareggio (77-77). Pepper si costruisce un gioco da tre punti e dopo l’errore di Anderson, il libero di Piccoli porta il punteggio sull’81-77. La Tezenis si ferma, San Severo chiude sull’88-77 (scaligerabasket.it).

San Severo-Verona, il tabellino

Allianz Pazienza San Severo – Tezenis Verona 88-77 (13-15, 22-22, 17-17, 36-23)

Allianz Pazienza San Severo: Dalton Pepper 21 (4/5, 4/9), Lorenzo Tortu 18 (5/7, 2/3), Matteo Piccoli 15 (2/3, 2/4), Ty Sabin 14 (0/2, 4/9), Michele Serpilli 7 (2/2, 1/3), Antonino Sabatino 6 (1/1, 0/2), Samuele Moretti 5 (2/5, 0/0), Gabriele Berra 2 (1/1, 0/0), Tommaso De gregori 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Xavier Johnson 25 (9/13, 0/0), Karvel Anderson 14 (1/5, 4/6), Sasha mattias Grant 9 (3/4, 1/1), Giovanni Pini 8 (4/4, 0/0), Liam Udom 7 (1/1, 1/3), Guido Rosselli 6 (2/2, 0/2), Francesco Candussi 6 (3/6, 0/0), Davide Casarin 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Caroti 0 (0/1, 0/4), Marco Spanghero 0 (0/3, 0/2), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0)