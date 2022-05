Tezenis superata da Udine: finisce 73-68

La Tezenis Verona chiude la fase ad orologio con 3 vittorie. A Udine, ad imporsi, è la squadra di casa che chiude a proprio favore il match sul 73-68.

Apu-Tezenis, la gara

Una gara ininfluente per la classifica di entrambe le squadre che ora dovranno aspettare le gare in programma domenica per conoscere l’avversaria ai quarti di finale. Coach Ramagli propone il classico quintetto con Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini. Primo minuto e mezzo di gioco senza canestri, ad aprire il tabellino è Pini, a canestro su assist di Rosselli. Udine continua a litigare con i liberi (1 su 4) ma costruisce ugualmente un break lungo fino all’8 a 2. Ad interromperlo è il libero di Johnson (8-3) ma Udine continua ad avere fluidità offensiva e con Walters allunga sul 12-5. Anderson tiene al Tezenis in scia con due triple consecutive che valgono il 15-11. Verona continua nella sua ricorsa e con il libero di Udom chiude il primo quarto sotto di 3 punti, 20 a 17. Ritmo basso ad inizio del secondo quarto. E’ Verona, ancora, ad accorciare arrivando fino al -2 sul 22-20 dopo tre minuti di gioco. Johnson fallisce i liberi del possibile pareggio ma poco dopo è lui a firmare il vantaggio sul 22-24. Udom, dalla lunga distanza, trova la tripla del +2 (25-27); Verona alza l’intensità difensiva, Udine fatica a trovare a via del canestro e Caroti mette la tripla del +5 (25-30). Pellegrino prova a dare ossigeno all’Old Wild West ma Anderson e Rosselli chiudono il quarto sul 28-34. Il gioco da tre punti di Johnson apre il secondo tempo per i gialloblù. Verona va sul +7, poi Udine rientra complice anche l’antisportivo fischiato ad Anderson; con Lacey Udine trova il nuovo pareggio (37-37) e poco dopo Mussini firma il sorpasso (41-39). E’ un terzo quarto che diventa equilibrato fino a due minuti dal termine quando le due stoppate di Pellegrino e i due canestri di Mussini portano la formazione di casa sul +5. Si chiude sul 53-45. Casarin strappa applausi al Carnera con il canestro del 59-52, Grant trova la tripla del 61-54 ma Udine non abbassa la propria intensità. La squadra ci casa viaggia con un vantaggio in doppia cifra e 66-54 coach Ramagli interrompe il gioco a 4 minuti dal termine. Verona torna a -6 dopo il gioco da tre punti di Spanghero (67-61). Verona continua nel proprio parziale, la tripla di Anderson apre l’ultimo minuto (67-64) e la difesa su Walters regala un nuovo possesso ai gialloblù. La tripla di Anderson a 15 secondi dalla fine tiene accese le speranze dei gialloblù (69-67). Lacey sbaglia due liberi, Casarin fa 1 su 2 e la tripla di Spanghero finisce sul ferro. Cappelletti, con gli ultimi liberi, fissa il punteggio sul 73-68 (scaligerabasket.it).

Apu-Tezenis, il tabellino

Apu Old Wild West Udine – Tezenis Verona 73-68 (20-17, 8-17, 25-11, 20-23)

Apu Old Wild West Udine: Alessandro Cappelletti 16 (2/5, 2/6), Federico Mussini 16 (4/4, 2/4), Brandon Walters 11 (5/10, 0/0), Trevor Lacey 10 (2/5, 2/3), Nazzareno Italiano 6 (1/1, 1/6), Michele Antonutti 5 (0/1, 0/1), Ethan Esposito 4 (2/6, 0/0), Francesco Pellegrino 3 (0/0, 1/1), Michele Ebeling 2 (1/3, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/1), Marco Pieri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bovo 0 (0/0, 0/0)

Tezenis Verona: Karvel Anderson 15 (0/1, 5/10), Xavier Johnson 14 (5/9, 0/0), Liam Udom 9 (2/3, 1/3), Guido Rosselli 8 (2/4, 1/3), Sasha mattias Grant 5 (1/2, 1/3), Marco Spanghero 5 (1/1, 0/2), Giovanni Pini 3 (1/5, 0/0), Lorenzo Caroti 3 (0/0, 1/2), Davide Casarin 3 (1/5, 0/1), Francesco Candussi 3 (1/4, 0/1), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0)