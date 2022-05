Playoff Serie A2, per la Alpo sfida da dentro o fuori con il Sanga Milano

Smaltita la delusione per gara-1 dei quarti di finale playoff, la MEP Pellegrini è pronta per la rivincita con il Sanga Milano: gara-2 si gioca domani al Belladelli Forum (ore 20.30), con ingresso gratuito e mascherina obbligatoria.

Per l'Alpo Basket è una partita da "dentro o fuori" nel senso che deve vincere per proseguire la stagione e rimandare il verdetto a gara-3, eventualmente in programma sabato a Milano. La vincente di questa serie affronterà in semifinale molto probabilmente Crema che ha vinto largamente gara-1 con Mantova e domani dovrebbe chiudere i conti.

Così coach Nicola Soave presenta il match di domani: «In gara-1 abbiamo concesso troppi tiri facili a Milano: la nostra gestione della partita è stata molto scollegata e non siamo mai riusciti a rimetterla in piedi. Il Sanga si è dimostrato più reattivo e vivo di noi, domani non dobbiamo commettere determinati errori se vogliamo riequilibrare la serie».

Soave spiega poi cosa non ha funzionato: "Non siamo stati fluidi e sicuramente abbiamo concesso troppo al Sanga, ad esempio troppi tiri da secondi possessi. Poi è ovvio che ci sono anche i meriti dei nostri avversari che hanno disputato un girone di ritorno eccezionale, ma non è finita perché vogliamo vincere noi domani sera".

La battuta finale e sui quarti di finale del Girone Nord che si sono aperti con due vittorie in trasferta: "Sì, Castelnuovo Scrivia e Ponzano hanno ribaltato il fattore campo, ma mentre il successo delle piemontesi a Brescia ci può stare, la vittoria di Ponzano a Udine è stata davvero sorprendente... ma questo è il bello dei playoff!".

MEP Pellegrini vs Il Ponte Casa d'Aste sarà trasmessa in diretta streaming, con il commento di Giovanni Miceli, sulla pagina YouTube dell’Alpo Basket '99 a partire dalle 20.25 di domani.