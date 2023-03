Passo falso Tezenis: vince Varese

La Tezenis Verona torna con una sconfitta da Varese. Finisce 98-94 la sfida contro la Openjobmetis della 23^ giornata; un match che Verona ha condotto per tre quarti, toccando un massimo vantaggio sul +15 nel corso del primo quarto. Poi, per i gialloblù, la capacità di controbattere ai tentativi di recupero dei padroni di casa fino all’allungo decisivo di Varese nell’ultima frazione. Varese mette energia e corsa mentre Verona perde la strada del canestro.

Per la Tezenis Verona, che ha dovuto fare a meno di Xavier Johnson a causa di un attacco influenzale, esordio di Justin Simon, autore di 10 punti. In doppia cifra anche Cappelletti 13, Smith 18, Bortolani 14 e Anderson 19.

Varese si affida ai tiri dalla distanza ma trova solo un canestro da sotto con Owens in apertura. Verona propone una difesa intensa, Cappelletti trova la tripla del primo vantaggio (2-3), appoggiando successivamente al vetro per il 2-5. La Tezenis costruisce il primo strappo, a concretizzarlo è Anderson sfruttando al meglio il possesso dopo la palla persa di Varese. I gialloblù non si fermano, proseguono con grande intensità arrivando sul +8 (3-11). Smith firma il +10 (3-13) dopo la palla persa di Ross ma poco dopo la Openjobmetis trova la prima tripla del match con Brown. Smith mette 9 punti consecutivi e la Tezenis vola sul 6-20. I liberi di Pini confermano il vantaggio per i gialloblù e prima della pausa, la tripla di Woldetensae fissa il punteggio sul 15-27.

Varese prova ad alzare l’intensità in apertura di secondo quarto. Bortolani mette 5 punti consecutivi, ma il break costruito da Wolddetensae vale il -8 per i padroni di casa con Ramagli che chiama il time out sul 24-32. Smith sblocca Verona, ma solo per un attimo. Varese mette intensità in difesa trovando canestri che riducono lo strappo a quattro punti (30-34). La Tezenis riparte dal gioco da tre punti di Bortolani, Woldetensae tocca quota 17 sul 35-38; Verona reagisce, Davis mette punti e intensità, Anderson colpisce dalla lunga distanza (37-46). Finale che regala emozioni. L’Openjobmetis riduce il divario prima della sirena con i liberi di Brown e Caruso, si chiude sul 43-49.

La tripla di Johnson riavvicina Varese in apertura di secondo tempo (48-51); sale in cattedra Ross che fissa il -1 per i padroni di casa, prontamente respinti da Verona che colpisce prima con Davis e poi con Anderson (54-60). In un attimo Varese costruisce un break di 6-0 che vale il pareggio (62-62) mentre Verona si affida a Anderson e Bortolani per controbattere immediatamente e tornare avanti (64-70). Simon mette i suoi primi punti in gialloblù (67-72) e poco dopo appoggia il 69-74 dopo il rimbalzo offensivo di Smith. Si chiude sul 73-76.

L’ultimo quarto è aperto da Owens che schiaccia il -2; Verona non concretizza tre possessi e Varese pareggia con Ross (77-77). Al canestro di Bortolani risponde Brown (80-79), da tre punti, e Ross dalla lunetta (81-79). Anderson mette due punti del momentaneo pareggio ma è qui che Varese scappa. Il break di 6-0 spezza l’equilibrio del quarto (87-81) con Verona che torna a segnare a 5 minuti dalla fine con il canestro di Simon (87-83). E’ il break che segna la partita, nel finale Varese tocca il +9 con la tripla di Johnson (94-85). Finisce sul 98-94 dopo l’ultimo tentativo di rientro dei gialloblù (scaligerabasket.it).

Openjobmetis Varese – Tezenis Verona 98-94 (15-27, 28-22, 30-27, 25-18)

Openjobmetis Varese: Ross 18, Woldetensae 17, De Nicolao 2, Reyes 2, Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero ne, Brown 22, Caruso 12, Owens 14, Johnson 11. All. Brase

Tezenis Verona: Cappelletti 13, Smith 18, Simon 10, Casarin 3, Johnson ne, Bortolani 14, Davis 10, Rosselli ne, Pini 5, Anderson 19, Udom ne, Sanders 2. All. Ramagli