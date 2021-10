Parte la stagione della AlpoBasket, Soave: "Affrontiamo subito la seconda forza del campionato"

Al termine di una lunga e soddisfacente preseason, inizia, sabato 9 ottobre, la stagione ufficiale della MEP Pellegrini Alpobasket 99. La prima di campionato per le biancoblù sarà in trasferta; le ragazze di Coach Soave saranno ospiti dell'Autosped BC Castelnuovo Scrivia ASD dell'ex Annalisa Vitari. Il match, che la stessa Lega Basket Femminile definisce il clou del vernissage della stagione, si gioca alle 20.30 al Palaoltrepo di Voghera, neo campo di casa delle Giraffe. Diretta sui canali social dell'Alpo Basket con telecronaca di Giovanni Miceli.

A presentare il match arrivano le parole di Coach Nicola Soave: "Affrontiamo subito la seconda forza del campionato - avverte il coach della Alpo - Sulla carta, Castelnuovo è inferiore soltanto a Crema nel nostro girone. Ci aspetta pertanto una gara complicata con una formazione che punta in alto e che si è rinforzata con gli arrivi di Rulli e Bonasia".

E ancora: "Abbiamo lavorato bene dal punto di vista fisico - prosegue Soave - siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di tempo per amalgamarci, non saremo al 100% ma andiamo là per vincere, come è giusto che sia. Abbiamo voglia di giocare e vogliamo ben figurare perché adesso iniziano le partite che contano".

La battuta finale è sul modulo con cui la Mep Pellegrini affronterà la stagione: "Intanto la difesa non deve mai mancare, mentre in attacco credo che saremo più equilibrati rispetto all'anno scorso, nel quale ci affidavamo tanto al tiro da fuori. Credo che saremo più pericolosi vicino a canestro e sicuramente più imprevedibili".