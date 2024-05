Tezenis Verona si fa dura, Trapani Shark vince anche gara 2 della semifinale playoff

La Tezenis Verona cade anche in gara 2 a Trapani e giovedì al Pala AGSM AIM sarà costretta a vincere per non vedere terminare la propria stagione.

Partita dominata dai padroni di casa che mostrano la loro faccia migliore e sin dal primo minuto mettono in campo una fisicità che i gialloblù non riescono a pareggiare. Punteggio finale 91-69. Gara 3 è in programma giovedì 23 maggio alle 20.30 al Pala AGSM AIM di Verona.

CRONACA

Coach Ramagli deve rinunciare ancora a Buva e si affida al quintetto composto da Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Anche Coach Diana conferma il quintetto di partenza di Gara 1: Notae, Gentile, Mollura, Alibegovic e Horton. Parte forte Trapani coi suoi lunghi, 2 punti ciascuno per Horton e Alibegovic e rapido 4-0 Shark. La Tezenis si scuote con Murphy che sblocca il tabellino gialloblù per il 4-2. È Mollura con una tripla a provare a scavare il primo break di serata, Verona non ci sta e replica con la stessa moneta con Udom, bomba e 9-7 al 4’. Inizio scoppiettante per i due attacchi, Gentile ed Esposito si scambiano le conclusioni da oltre l’arco e il punteggio recita 14-10 al 5’. Notae riprende da dove aveva lasciato in gara 1, ottimo palleggio arresto e tiro e +6 Trapani. I gialloblù di Coach Ramagli continuano a cavalcare Udom che ne mette altri 3 ma gli Shark sono mentalmente nel match e prima con i suoi giocatori interni e poi con Marini chiudono il primo parziale sul +8, 26-18.

Apre il secondo quarto Gazzotti col layup vincente, risponde subito Marini col 2+1. Ottimo impatto della guardia di casa in uscita dalla panchina, palla rubata e appoggio al tabellone che segna il momentaneo 31-22 al 13’. Non riesce a proteggere la propria area la Tezenis: altra penetrazione vincente di Imbrò e primo timeout di serata per Coach Ramagli: 33-22 al 14’. Non esce bene dal minuto di pausa la Tezenis, altra tripla, questa volta di Mian, ed è fuga Shark: 36-22 e massimo vantaggio casalingo. Prova a reagire la squadra ospite coi suoi americani, Devoe e Murphy firmano un parziale di 7-0 e costringono Coach Diana al timeout: 36-29 al 15’. Alibegovic dal post basso e Notae in isolamento interrompono prontamente il break gialloblù: 40-29 con 3’ da giocare. La Tezenis però non vuole arrendersi: la tripla di Udom e i 3 liberi precisi di Stefanelli riportano lo svantaggio a -6. È Gentile a spegnere gli entusiasmi ospiti in chiusura di primo tempo con una gran tripla, lo segue Imbrò e Trapani a metà gara è avanti di 11 lunghezze, 46-35.

Ottimo lavoro in post basso di Esposito, che regala un facile tiro dalla media a Murphy in apertura di quarto. Continua a fare la voce grossa a rimbalzo Horton, che domina nel pitturato e ne segna altri 2. Marini ha ancora buon impatto dalla panchina, Alibegovic e Gentile sono precisi dall’arco e Trapani prende il largo, 58-41 con 4’30’’ sul cronometro del terzo parziale. Timeout Ramagli. L’ondata Shark non si ferma nemmeno dopo la pausa e Marini firma il massimo vantaggio, +20. Murphy e Udom, ben supportati da Devoe riportano con orgoglio la Tezenis a -16, sono i liberi di Mobio a fissare il punteggio di fine terzo quarto. 70-52 al 30’.

Una magia fuori equilibrio di Devoe sblocca l’ultimo parziale, lo imita Saverio Bartoli con una penetrazione di potenza ed è minibreak Verona, -14 e Coach Diana decide di interrompere subito il gioco. Ci pensa Pullazi a spegnere i sogni di rimonta per la Tezenis: tripla e 73-56 con 7’ al termine del match. La Tezenis prova a rimanere attaccata al match con le giocate di Devoe e Murphy ma è il talento scintillante di Notae a chiudere anzitempo i giochi: 4 punti consecutivi per lui e 79-65 con soli 4’ sul cronometro. Gli ultimi possessi del match sono di gestione per la squadra di casa, Notae alimenta il tabellino personale e manda Trapani sul 2-0. Verona dovrà vincere giovedì al Pala AGSM AIM per non vedere la sua stagione finire.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Tezenis Verona 91-69 (26-18, 20-17, 24-17, 21-17)



Trapani Shark: J.d. Notae 21 (7/8, 2/6), Stefano Gentile 12 (3/6, 2/3), Matteo Imbro 11 (4/4, 1/2), Chris Horton 10 (5/6, 0/0), Amar Alibegovic 10 (2/4, 1/2), Pierpaolo Marini 9 (4/5, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 6 (1/2, 0/1), Rei Pullazi 5 (1/1, 1/3), Marco Mollura 4 (0/1, 1/2), Fabio Mian 3 (0/1, 1/4), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Chris Horton 15) - Assist: 20 (J.d. Notae, Pierpaolo Marini 4)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 19 (4/9, 3/5), Liam Udom 15 (1/2, 3/4), Kamari Murphy 14 (7/12, 0/2), Francesco Stefanelli 6 (1/3, 0/1), Giulio Gazzotti 5 (1/3, 1/2), Lorenzo Penna 3 (1/2, 0/2), Ethan Esposito 3 (0/3, 1/2), Saverio Bartoli 2 (1/3, 0/3), Vittorio Bartoli 2 (1/2, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 23 5 + 18 (Kamari Murphy 7) - Assist: 16 (Gabe Devoe, Ethan Esposito 4)