Trapani Shark-Tezenis Verona, come seguire in diretta gara 2 della semifinale playoff

Riflettori accesi sulle semifinali playoff. Dopo un intensa gara 1 per la Tezenis Verona e il Trapani Shark è già tempo di gara due. Dei temi tecnici e tattici della sfida ha paralto in conferenza stampa Coach Ramagli

Ramagli: "Vogliamo provare a portare a casa una vittoria nella partita di lunedì"

"Vittoria meritatissima - ha dichiarato Coach Ramagli post Gara 1 - sono sempre stati in vantaggio e non c’è assolutamente niente da aggiungere dal punto di vista della legittimità della vittoria di Trapani. Noi avevamo bisogno di dimostrare di essere competitivi in una serie molto complessa e lo siamo stati".

E ancora: "Ci siamo giocati un paio di palloni che potevano essere gestiti meglio e siamo stati puniti da qualche canestro di grande talento, ne abbiamo fatti anche noi perché poi nei playoff le giocate di talento hanno un significato. Noi ci dobbiamo portar dietro il nostro livello di competitività, che è l’unica cosa che conta se vogliamo provare a portare a casa una vittoria nella partita di lunedì."

Trapani Shark-Tezenis Verona: come seguirla in diretta

Trapani Shark-Tezenis Verona, Pala Shark di Trapani lunedì 20 maggio alle 21.00 Arbitri: Vita, Barbiero, Moretti

La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport (Canale 58 del digitale terrestre)

in differita su Telenuovo (Tnv Play, tasto giallo del telecomando) martedì in prima serata alle ore 21.00.