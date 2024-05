Semifinale Playoff Trapani-Verona: le date, gli orari e i biglietti

La Tezenis Verona affronterà il Trapani Shark nella serie di semifinale del Tabellone Argento, di seguito date ed orari:

GARA 1: sabato 18 maggio ore 20.30 | Pala Shark di Trapani (TP)

GARA 2: lunedì 20 maggio ore 20.30 | Pala Shark di Trapani (TP)

GARA 3: giovedì 23 maggio ore 20.30 | Pala AGSM AIM di Verona (VR)

Ev. GARA 4: sabato 25 maggio ore 20.30 | Pala AGSM AIM di Verona (VR)

Ev. GARA 5: martedì 28 maggio ore 20.30 | Pala Shark di Trapani (TP)

La serie è al meglio delle 5 gare, la squadra che vincerà 3 partite affronterà in finale la vincente della serie Flats Service Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti.

Biglietti

Per Gara 3 che si disputerà al Pala AGSM AIM giovedì 23 maggio alle 20.30 è aperta la prevendita sul Circuito Vivaticket.

I biglietti sono acquistabili anche presso la Sede di Via Cristofoli 48 da martedì 14 maggio a venerdì 17 maggio e da lunedì 19 maggio a mercoledì 21 maggio con orario 10.00-12.30 e 15.00-17.30. Giovedì 23 maggio la Sede sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e la biglietteria del Pala AGSM AIM aprirà alle ore 19.00.

PRELAZIONE ABBONATI - La prelazione per gli abbonati è attiva da oggi, lunedì 13 maggio, fino a sabato 18 maggio alle ore 12.00. Per attivarla sarà necessario cliccare “PRELAZIONE” su Vivaticket e di seguito inserire il codice “TLITE” riportato sul retro della tessera d’abbonamento. Esempio: “TLITE0113562199745”. È disponibile la prelazione online anche per gli abbonamenti famiglia, con le stesse modalità.

BIGLIETTI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Per tutte le info contattare biglietteria@scaligerabasket.it. Per ulteriori info contattare 045 8101644 o biglietteria@scaligerabasket.it