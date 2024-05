La Tezenis reagisce d’orgoglio ma Trapani vince anche gara 3 e vola in finale

La stagione della Tezenis termina in gara 3 di semifinale contro Trapani che conquista meritatamente l’accesso all’ultimo ballo del campionato. I gialloblù lottano con orgoglio, provano a restare nel match nel primo tempo e a ritornare a contatto nel secondo ma questa Trapani ha risorse infinite e vince 78-95.

CRONACA

Coach Ramagli sceglie il quintetto con Penna, Devoe, Udom, Esposito ed il rientrante Buva. Risponde Coach Diana con il consueto starting five formato da Gentile, Notae, Mollura, Alibegovic e Horton. Notae e Horton sono i riferimenti dell’attacco granata in apertura di gara, Penna e Devoe iniziano con le marce alte dalla lunga distanza e portano la Tezenis avanti 6-4 dopo 2 minuti di gioco. Si sblocca anche Ivan Buva dalla lunetta, fa lo stesso Esposito ed è + 4 gialloblù. La Tezenis morde in difesa, è aggressiva sulla palla e riesce a correre in contropiede; tanti buoni tiri però non vanno a bersaglio e Trapani supera con Alibegovic e Mollura. 10-14 e timeout Ramagli con 4 minuti da giocare. Buva muove il tabellino di casa con la prima tripla della sua serata e Verona, con i liberi di Penna e le giocate di Gazzotti e Buva, fa il break. 20-16 e timeout Diana. Il periodo si conclude con altri due tiri liberi di Buva che allungano il parziale gialloblù, si va al primo riposo sul 22-16.

Mobio e Buva si scambiano i canestri in apertura di secondo quarto. Trapani alza le sue percentuali, mette due triple in fila con Pullazi e Mian e riesce a contenere i tentativi di allungo gialloblù. Buono il ritmo dell’attacco di Ramagli che riesce a coinvolgere diversi interpreti, sono i liberi di Stefanelli a regalare a Verona il 29-25 del 13’. Gli Shark non si scompongono, cavalcano Pullazi e Marini e firmano il controsorpasso 29-30. Quando si entra negli ultimi cinque minuti del periodo la gara prosegue punto a punto, sono i granata a squilibrare il punteggio con i canestri di Alibegovic e Notae. 34-42 e secondo timeout per Coach Ramagli. Trapani esplode tutto il suo talento offensivo e scappa con autorità grazie alle schiacciate devastanti di Horton. La Tezenis, dal canto suo invece, perde fluidità e all’intervallo è sotto 41-54.

Serve una scossa per dare speranza di rimonta alla Tezenis, Buva e Penna provano a tracciare la via ma Trapani è letale a punire ogni disattenzione della difesa di casa e dopo 4 minuti del terzo quarto è avanti 51-68. Stefanelli firma il sesto punto di serata, gli Shark però continuano a martellare e con Alibegovic fanno +20, massimo vantaggio e timeout Ramagli con 3’55” da giocare nel periodo. I canestri di Stefanelli e Vittorio Bartoli, seguiti dai liberi di Pullazi, chiudono un terzo periodo che sembra mettere la parola fine al match. Il tabellone dice 60-80 a 10 minuti dal termine.

In apertura di quarto periodo c’è la reazione d’orgoglio gialloblù guidata da Vittorio Bartoli, 4 punti dello spoletino e 2 di Devoe firmano il 6-0. Timeout Diana sul 66-80 del 31’. Non si fermano i fratelli Bartoli, schiacciata di Saverio, bomba di Vittorio e -7 Tezenis. Stefanelli piazza la tripla dal -6 ma Notae spegne gli entusiasmi del Pala AGSM AIM e chiude i conti con due giocate di talento. 76-85 e timeout Verona a 4’ dal termine. Gli ultimi possessi del match sono di gestione per gli Shark, la Tezenis conclude la sua stagione con onore e tra gli applausi del pubblico di casa. Punteggio finale 78-95.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Trapani Shark 78-95 (22-16, 19-38, 19-26, 18-15)



Tezenis Verona: Ivan Buva 17 (5/10, 1/4), Lorenzo Penna 14 (0/2, 3/6), Francesco Stefanelli 12 (2/3, 2/4), Vittorio Bartoli 11 (4/5, 1/2), Gabe Devoe 10 (1/5, 2/6), Liam Udom 4 (2/3, 0/5), Ethan Esposito 4 (2/8, 0/1), Saverio Bartoli 3 (1/3, 0/1), Giulio Gazzotti 3 (0/0, 1/3), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Ivan Buva 7) - Assist: 16 (Lorenzo Penna, Francesco Stefanelli 4)



Trapani Shark: Amar Alibegovic 27 (9/11, 2/5), J.d. Notae 21 (5/8, 2/7), Marco Mollura 12 (2/3, 2/3), Rei Pullazi 10 (2/3, 1/2), Chris Horton 9 (4/8, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 5 (1/2, 1/1), Matteo Imbro 3 (0/3, 1/1), Pierpaolo Marini 3 (0/3, 1/1), Fabio Mian 3 (0/0, 1/1), Stefano Gentile 2 (1/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Chris Horton 11) - Assist: 17 (J.d. Notae, Chris Horton 4)