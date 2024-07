Verona ci ha preso gusto, un nuovo Azzurro alla corte di Ramagli

La Scaligera Basket Verona comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo annuale, con la formula del prestito, con l’atleta Leonardo Faggian, guardia/ala di 195 cm nato il 6 febbraio del 2004 a Treviso e proveniente dalla Nutribullet Treviso Basket, società che milita nel campionato di Serie A1.

LA CARRIERA

Faggian inizia il suo percorso giovanile nella sua città natale dove cresce e diventa fin da subito uno dei giocatori più promettenti della sua annata. Con le giovanili di Treviso Basket raggiunge una Finale Nazionale Under 15, due Finali Nazionali Under 19 e per due volte la Final Eight della IBSA Next Gen Cup.

Nella stagione 2020-21 viene aggregato alla prima squadra in Serie A1 e nell’annata successiva tocca il campo in 6 occasioni facendo il suo esordio nel match contro Varese e maturando esperienza anche in Basketball Champions League.

L’esplosione di Faggian avviene però nella stagione 2022/23 con Coach Marcelo Nicola; in 24 partite registra 12 minuti di utilizzo e 3.2 punti di media, con un high di 13 conditi da 5 rimbalzi nella vittoria contro Napoli contribuendo in maniera consistente alla salvezza di Treviso Basket.



Nell’ultima annata per il neogialloblù 25 presenze, in 10.8 minuti di media mette a referto 1.4 punti per match e viene inoltre inserito tra i 5 migliori Under 22 di LBA.

Faggian ha disputato con la maglia azzurra della Nazionale Under 20 il Campionato Europeo 2023 ed è attualmente in raduno, sempre con l’Under 20, per preparare il Campionato Europeo che si svolgerà in Polonia dal 13 al 21 luglio.

Leonardo è stato inoltre inserito quest'estate nella long list della Nazionale Senior di Coach Pozzecco che si è radunata a Trento in preparazione al Torneo Preolimpico.

LE DICHIARAZIONI

Leonardo Faggian (giocatore): “Sono molto contento e motivato di iniziare questo percorso con la Tezenis Verona. Durante i colloqui che ho avuto con Coach Ramagli ed il Direttore Generale Trainotti ho avvertito grande desiderio di coinvolgermi nel progetto e non ho avuto dubbi nella scelta. Sono convinto che poter lavorare con un allenatore come Ramagli possa rappresentare un importante tassello del mio percorso di crescita dopo gli anni di Treviso. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e tutto l'ambiente veronese.”

Giorgio Pedrollo (Vicepresidente): “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Leonardo Faggian. È un ragazzo di grande talento che ha già assaggiato i campi di Serie A1 con Treviso ed i palcoscenici europei con le Nazionali Giovanili. Ci auguriamo che qui a Verona, con un grande maestro come Coach Ramagli, possa definitivamente esplodere e dimostrare tutto il suo valore.”

Alessandro Ramagli (Capo Allenatore): “Inseriamo un giocatore giovane che ha già avuto un vissuto significativo a Treviso in Serie A1. È un ragazzo che ha dimostrato fin da subito grandi motivazioni, grande desiderio di mettersi in gioco e la volontà di contribuire al nostro percorso della prossima stagione. È un giocatore che dovrà crescere in diversi dettagli nell’arco della stagione aumentando il suo bagaglio personale e l’impatto tecnico che potrà offrire alla squadra.”