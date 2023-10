Serie A2, la Tezenis scivola in casa: il Sella Cento passa a Verona

Vittoria della Sella Cento al Pala AGSM AIM nella seconda giornata di campionato. La formazione di coach Mecacci ha espugnato l’impianto scaligero con il punteggio di 77-80 al termine di una gara che ha visto la Tezenis scappare più volte salvo poi essere raggiunta dalla formazione ospite.

Decisivo il finale di terzo quarto e l’ultima frazione con Cento trascinata da Mussini capace di correre fino alla vittoria ribattendo il tentativo di recupero della Tezenis. Mercoledì si torna in campo, alle ore 20:30, contro Udine ancora al Pala AGSM AIM.

La Cronaca (fonte ufficio stampa) E’ subito Verona. Murphy schiaccia, Devoe colpisce da tre e i gialloblù scappano sul 5-0. La Tezenis non si ferma e dopo 3 minuti di gioco il vantaggio aumenta sul 9-2 dopo il canestro di Esposito con coach Mecacci che chiama il primo time out.

Verona tocca il +12, salvo poi farsi recuperare nella seconda parte del primo quarto con la Sella Cento che guidata da Archie, già in doppia cifra sul 17-15. Penna e Sabin sono protagonisti dalla lunga distanza eil finale è punto a punto. Verona chiude avanti sul 22-19.

Inizio di secondo quarto ad alta intensità. Archie da una parte, poi Gazzotti ed Esposito che colpiscono in rapida successione e Verona torna a +7 (30-23). Devoe certifica il vantaggio con la tripla del 33-26 ma la risposta degli ospiti arriva in un giro di lancette con Mussini che riporta sotto la Sella sul 33-31. La Tezenis si sblocca on la tripla di Gajic ma la gara torna combattuta. Gazzotti firma il 38-33, poi Cento trova il break con Mussini e Benvenuti che vale il pareggio (38-38) a due minuti dal termine. Cento trova il primo vantaggio sul 40-41 con il gioco da tre punti di Mussini ma nel finale scappa fino al 40-44.

Parziale di 10 a 0 per la Tezenis in apertura di secondo tempo. La Tezenis vola via in soli 3 minuti di gioco concedendo 0 punti agli ospiti che si sbloccano solamente con Benvenuti. Udom brucia la retina dalla lunga distanza (53-46) poi Toscano trova 5 punti consecutivi e dimezza le distanze (53-51). Verona torna a produrre intensità in difesa, blocca gli attacchi della Sella e costruisce nuovamente un vantaggio di 7 punti. Anche in questo caso, gli ospiti, recuperano e impattano con Palumbo che firma il 59-59.

Mussini e Sabin aprono l’ultimo quarto (59-63). Ramagli chiama i suoi in panchina e al rientro la Tezenis colpisce con Gazzotti. Cento, però, continua con il proprio ritmo guidata da Mussini che mette due triple consecutive e scappa sul 61-71. Verona prova a recuperare negli ultimi minuti, recupera punto dopo punto ma i gialloblù si fermano sul 77-80.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Sella Cento 77-80 (22-19, 18-25, 19-15, 18-21)



Tezenis Verona: Kamari Murphy 17 (8/13, 0/2), Ethan Esposito 15 (4/5, 0/1), Lorenzo Penna 10 (0/3, 2/3), Gabe Devoe 9 (0/3, 3/5), Liam Udom 7 (2/2, 1/5), Giulio Gazzotti 6 (3/4, 0/1), Nemanja Gajic 5 (1/2, 1/1), Federico Massone 4 (1/3, 0/2), Francesco Stefanelli 2 (0/0, 0/3), Vittorio Bartoli 2 (1/2, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 - Rimbalzi: 35 15 + 20 (Ethan Esposito 10) - Assist: 15 (Gabe Devoe 6)



Sella Cento: Federico Mussini 20 (3/5, 4/6), Dominique Archie 18 (4/6, 3/6), Lorenzo Benvenuti 16 (7/9, 0/0), Tyler francis Sabin 12 (1/5, 3/9), Daniele Toscano 5 (1/3, 1/2), Mattia Palumbo 4 (1/3, 0/1), Yankiel Moreno 3 (1/2, 0/0), Davide Bruttini 2 (0/2, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 22 6 + 16 (Lorenzo Benvenuti 6) - Assist: 13 (Tyler francis Sabin 6)