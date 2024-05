La Tezenis lotta fino agli ultimi possessi ma gara 1 della semifinale è di Trapani

La Tezenis cade 78-71 a Trapani in gara 1 di semifinale al termine di un match che ha visto i padroni di casa condurre per larghi tratti. I gialloblù, privi di Buva, si dimostrano squadra solida, resistono ai numerosi tentativi di fuga degli Shark ed hanno anche il pallone per superare nell’ultimo minuto di gara. L'assalto però non va a buon fine, nel finale decisivi i canestri di JD Notae. Gara 2 è in programma lunedì 20 maggio alle 21.00 al Pala Shark.

CRONACA

Coach Ramagli deve rinunciare a Ivan Buva per infortunio e si affida al quintetto base composto da Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Replica Coach Diana con Notae, Gentile, Mollura, Alibegovic e Horton. Sblocca la partita Mollura con una tripla dall’angolo, risponde subito la Tezenis con la schiacciata di Murphy nel traffico. I tre punti da oltre l’arco di Gabe Devoe, seguiti dal canestro di Murphy firmano il primo sorpasso Tezenis: 6-7 al terzo minuto. È ancora Mollura a suonare la carica per i padroni di casa, 8 punti personali e +2 Shark. I 4 punti in fila di Alibegovic costringono Coach Ramagli al primo timeout: 14-8 al 6’. Non esce bene la Tezenis dal break, una bomba di Notae porta a +9 il vantaggio casalingo. Il 2+1 di Imbrò trascina Trapani alla doppia cifra di vantaggio: 20-10 al 7’. Funziona l’attacco casalingo che trova ritmo con Notae, mentre la Tezenis cerca di rimanere attaccata al punteggio sfruttando il bonus ed andando in lunetta. Un buon gioco a due firmato Stefanelli-Gazzotti concede alla Tezenis il -6, Coach Diana decide di interrompere il gioco con il suo primo timeout. 23-17 e 2’ da giocare. Sono i 5 punti consecutivi di Imbrò a fissare il punteggio del primo quarto, 28-17.

Apre il secondo parziale Murphy con un semigancio mancino, replica Pullazi con il rimbalzo offensivo e conseguente canestro. Devoe si accende e con due penetrazioni di carattere riporta la Tezenis sul -7: 30-23 al 13’. Polveri bagnate per le due squadre in apertura di quarto, Horton ne segna 2 per i padroni di casa, risponde capitan Lollo Penna dalla lunetta. Una bomba di Vittorio Bartoli rimette in moto l’attacco gialloblù: 34-28 con 3’ da giocare sul cronometro. Nella parte centrale del periodo si scambiano buone soluzioni Notae e Penna, Alibegovic schiaccia e Ramagli chiama il suo secondo minuto di sospensione sul 38-30 del 18’. Brutta uscita dal timeout della squadra gialloblù, due palle perse consecutive e Alibegovic piazza un’altra schiacciata: +10 Trapani. Due liberi e una bomba da otto metri di Stefanelli fanno respirare la Tezenis e fissano il punteggio sul 40-35 all’intervallo.

Notae e Penna muovono la retina in apertura di secondo tempo. È ancora capitan Mollura con un ottimo step back a segnare e dare fiducia ai padroni di casa, lo segue Notae che prima realizza e poi serve Horton: 48-37 al 24’. È Devoe che prova a suonare la carica per la Tezenis: schiacciata in back door e -9. Capitan Penna si mette in partita con un buon movimento dal centro area ma Horton continua ad essere un fattore nella metà campo offensiva. Un’ottima difesa gialloblù finalizzata dai 2 punti in transizione di Devoe dà inerzia a Verona ed obbliga Coach Diana a chiamare timeout sul 50-44 con 4’ da giocare alla fine del terzo quarto. Ancora un canestro per la guardia americana gialloblù, risponde subito Horton col jumper da centro area. In chiusura di periodo Saverio Bartoli mette la tripla del -4, la Tezenis ha anche il pallone per tornare a contatto ma non lo concretizza e subisce la tripla mortifera di Marini sulla sirena. Si va all’ultimo riposo con Trapani a +7, 59-52.

Mobio e Stefanelli aprono l’ultimo quarto dalla lunetta. Imbrò, fin qui silente, mette una gran tripla, lo segue Horton ed è nuovo vantaggio in doppia cifra Shark, timeout Ramagli con 8 minuti sul cronometro. Non vuole mollare la Tezenis, prima Gabe Devoe e poi capitan Penna col 2+1 riportano gli ospiti a contatto: 65-59 al 35’. Negli ultimi 5 minuti del match sale in cattedra il 10 gialloblù che piazza due bombe consecutive che permettono a Verona di tornare a un possesso di distanza, 67-66 e timeout Diana. Due liberi di Horton, seguiti da un gran semigancio di Alibegovic danno ossigeno all'attacco di casa: 71-66 con 3’ da giocare. Devoe però è un uomo in missione; altra super tripla dalla punta e -2 sul tabellone. Nel possesso successivo Verona ha la palla per superare ma l’ennesima bomba di Gabe non va. Sul ribaltamento di fronte Notae è freddo e piazza un gran canestro dai 6,75 che risulterà decisivo. La Tezenis cade in gara 1 ma dimostra di poter competere in questa serie.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Tezenis Verona 78-71 (28-17, 12-18, 19-17, 19-19)



Trapani Shark: J.d. Notae 23 (5/8, 3/6), Matteo Imbro 13 (1/2, 2/5), Chris Horton 12 (5/8, 0/0), Amar Alibegovic 10 (5/5, 0/1), Marco Mollura 10 (2/2, 1/2), Pierpaolo Marini 3 (0/1, 1/2), Joseph yantchoue Mobio 3 (1/1, 0/1), Fabio Mian 2 (1/2, 0/2), Rei Pullazi 2 (1/2, 0/4), Stefano Gentile 0 (0/2, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Chris Horton 11) - Assist: 17 (Matteo Imbro, Chris Horton 4)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 25 (5/10, 4/8), Francesco Stefanelli 12 (1/4, 1/3), Lorenzo Penna 11 (4/6, 0/3), Kamari Murphy 6 (3/8, 0/0), Saverio Bartoli 6 (0/0, 1/2), Ethan Esposito 4 (0/3, 0/2), Vittorio Bartoli 3 (0/0, 1/1), Liam Udom 2 (1/3, 0/3), Giulio Gazzotti 2 (1/2, 0/1), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Gabe Devoe, Kamari Murphy, Ethan Esposito 6) - Assist: 9 (Francesco Stefanelli, Kamari Murphy, Giulio Gazzotti 2)