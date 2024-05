Playoff Serie A2, Bartoli sulla sirena gela la rimonta di Milano: Verona vince e va sul 2-1

Verona vince allo scadere Gara 3 all’Allianz Cloud di Milano e si porta 2-1 nella serie. Partita sempre condotta dagli uomini di Ramagli che disputano un’ottima prima parte del match arrivando anche al +19 nel secondo quarto e chiudendo avanti il primo tempo 24-39. La reazione Urania arriva prontamente nella seconda parte di partita, Amato e compagni riducono il gap e si portano avanti nel punteggio a 26” dal termine con la tripla di Landi. Verona però è coriacea, Penna serve Saverio Bartoli nell’angolo che fa esplodere la gioia gialloblù con la tripla. 69-70 e vittoria Tezenis. Verona avrà il match point nella serie sabato alle 20.30 nella Gara 4 che si giocherà all’Allianz Cloud.

CRONACA

Coach Ramagli sceglie il quintetto con Penna, Udom, Gajic, Esposito e Buva. Risponde Coach Villa con Amato, Potts, Severini, Lupusor e Beverly. Sblocca la gara Buva su assist di Lollo Penna, il croato si ripete e firma il 4-0 gialloblù. Milano si iscrive a referto con Amato e Beverly, la Tezenis nella fase centrale del quarto continua a cavalcare i suoi lunghi e si porta a +7 con l’appoggio di Buva. 4-11 e timeout Villa al 5’. Milano esce bene dalla pausa e sfruttando le iniziative di Potts e Landi rientra a contatto 8-11; risponde Stefanelli con il jumper dal centro area. Esordiscono nel match anche i fratelli Bartoli, Saverio schiaccia in chiusura di periodo ed il quarto si conclude 10-15 a favore della Tezenis.

Udom piazza la bomba del +8, lo seguono Saverio Bartoli e Udom e c’è il primo vantaggio in doppia cifra del match, 10-22 e secondo timeout per Coach Villa dopo 2 minuti del periodo. Il parziale gialloblù però non si interrompe, ancora Saverio Bartoli e Gajic e massimo vantaggio sul +16. A fermare l’emorragia per l’Urania ci pensa Potts dalla lunetta, Amato prova a ricucire il gap ma ancora un super Saverio Bartoli e Penna allungano 14-30 con 4’30” da giocare. A fare la differenza finora è la gran difesa messa in campo dagli uomini di Ramagli, altro recupero di Penna che serve Esposito per il 2+1 del +19. L’Urania negli ultimi possessi del primo tempo ha il merito di non staccare la testa dal match e con la zona ed i canestri di Severini torna a -15. Si va al riposo lungo sul punteggio di 24-39 a favore dei gialloblù.

L’Urania inizia il secondo tempo con una faccia diversa, piazza un 6-2 che spinge Coach Ramagli a fermare la gara sul 30-41 dopo solo 1’15”. Amato riporta i suoi alla singola cifra di svantaggio, ci pensa Udom sul ribaltamento di fronte a mettere la tripla del nuovo +12, 33-45. La Tezenis tenta di scappare di nuovo sulle ali della coppia Penna – Udom ma l’ex Severini si fa trovare ancora una volta pronto fuori dall’arco dei 6,75 e firma il gioco da 4 punti del 39-50. Lupusor fa -6 con due canestri consecutivi e sull’altro lato del campo l’attacco gialloblù fatica a trovare soluzioni contro la zona dell’Urania, si entra negli ultimi 2 minuti del periodo sul 44-50 Tezenis. Sono i punti di Penna e Stefanelli a dare parziale respiro ai gialloblù, il canestro di Amato sulla sirena chiude il terzo quarto. Si va all’ultimo riposo sul 46-54.

Potts e Bonacini siglano il -4 Urania in apertura di ultimo quarto, è Stefanelli a fermare il break biancorosso con il 2/2 dalla lunetta. 50-56 con 8 minuti sul cronometro. Si sblocca Buva con il primo canestro del suo secondo tempo per il nuovo +8, Amato punge dalla lunga distanza ma il Capitano con una grande linea di fondo piazza il 2+1, Tezenis avanti 53-61 quando si entra negli ultimi 5 minuti del match. La gara si sporca, gli attacchi fanno fatica a trovare soluzioni facili ed i gialloblù trovano in Ivan Buva il riferimento a cui appoggiarsi, 2/2 in lunetta del croato e timeout Villa sul 53-63 a 3’52” dalla sirena. L’Urania in uscita dal minuto di pausa crea un altro mini break che la riporta a -5, il quintetto di Ramagli non riesce a trovare la via del canestro ed è la schiacciata di Beverly a riportare l’Urania a -2. 63-65 a 1 minuto dal termine. Verona sbaglia con Buva e sul ribaltamento di fronte Landi non perdona dalla lunga distanza, primo vantaggio del match per l’Urania. 66-65 e palla Verona con 26” da giocare. La Tezenis perde palla ed è costretta al fallo sistematico, Landi fa 2/2 e porta i suoi a +3. L’Urania ricorre al fallo per non concedere la tripla a Verona, Penna realizza entrambi i liberi e Landi torna in lunetta dopo il fallo obbligato gialloblù. 1 su 2 e possesso Verona sotto di 2 punti, Lollo Penna serve Saverio Bartoli nell’angolo che allo scadere mette la tripla della vittoria. Esplode il tifo gialloblù, Verona è avanti 2-1 nella serie e sabato alle 20.30 si giocherà il match point.

IL TABELLINO

Wegreenit Urania Milano - Tezenis Verona 69-70 (10-15, 14-24, 22-15, 23-16)



Wegreenit Urania Milano: Gerald Beverly 19 (8/12, 0/0), Andrea Amato 12 (3/3, 2/7), Aristide Landi 12 (0/0, 2/7), Giddy Potts 8 (3/5, 0/4), Giovanni Severini 7 (0/3, 2/3), Ion Lupusor 7 (1/2, 0/3), Matteo Montano 2 (1/3, 0/3), Davide Bonacini 2 (1/3, 0/0), Giorgio Piunti 0 (0/0, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Gerald Beverly 8) - Assist: 17 (Andrea Amato 8)



Tezenis Verona: Lorenzo Penna 16 (5/6, 0/2), Ivan Buva 14 (6/11, 0/2), Saverio Bartoli 13 (5/5, 1/4), Liam Udom 12 (1/4, 3/6), Ethan Esposito 8 (2/4, 1/3), Francesco Stefanelli 5 (1/4, 0/1), Nemanja Gajic 2 (1/1, 0/0), Kamari Murphy 0 (0/1, 0/1), Vittorio Bartoli 0 (0/0, 0/1), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Lorenzo Penna 7) - Assist: 14 (Lorenzo Penna 5)