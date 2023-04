LBA, Givova Scafati sempre al comando: Tezenis Verona sconfitta in casa

Vittoria della Givova Scafati sul campo della Tezenis Verona. Finisce 78-86 il match del Pala AGSM AIM con la gara sempre comandata dalla formazione ospite. Scafati arriva a 23 punti di vantaggio sul 26-49, poi Verona tenta il recupero nel secondo tempo arrivando fino al -5 sul 61-66, nell’ultimo quarto. Troppo tardi, però, per rimettere in piedi la partita. Finisce 78-86 con una prestazione maiuscola di Logan, autore di 31 punti con 9/12 dalla lunga distanza.

Inizio in salita per la Tezenis con il break di Scafati che porta gli ospiti sul punteggio di 0-6 dopo le triple di Pinkins e Okoye. Cappelletti, in contropiede, mette i primi punti per Verona (2-6); Verona regala un nuovo possesso a Scafati e dopo la tripla di Anderson (7-8) la Givova allunga ancora costringendo coach Ramagli al time out a metà parziale (7-13). La Tezenis rimane agganciata con Simon, 4 punti consecutivi, ma le due triple di Okoye regalano agli ospiti il massimo vantaggio (11-19), ritoccato più tardi con il +11 (12-23). Si chiude, poco dopo, sul 18-27.

Logan trascina Scafati in apertura di secondo quarto: 8 punti consecutivi e fuga per la squadra ospite. Verona mette i suoi primi punti con Anderson dopo 4 minuti di gioco (20-37) e cerca la reazione con il canestro di Davis e i liberi di Cappelletti (24-39). Simon ruba palla e Langevine concretizza per il -13 con Sacripanti costretto al time out. Si torna in campo ed è subito break di Scafati che allunga ancora grazie a Logan (26-49). Verona cerca la reazione nel finale chiudendo sul 36-53.



Al canestro di Okoye, in apertura di secondo tempo, risponde Davis. Okoye è il protagonista di questo avvio di ripresa; Verona si affida ai 6 punti di Langevine e ai 2 di Cappelletti per provare a rientrare (44-63). La Tezenis prova a riaccendere la gara con la tripla di Johnson (53-66) e quella di Simon, trovando il -10 in chiusura di quarto.



E’ ancora Tezenis in apertura di ultimo quarto. Casarin e Johnson accorciano fino al -5, con Logan che torna a colpire dalla lunga distanza per il +8 Scafati (61-69). I liberi di Johnson sentenziano il 63-69 ma Scafati continua a tenere in mano il match. Logan colpisce ancora dalla lunga distanza, poco dopo Hannah trova la tripla del nuovo +9 per gli ospiti (69-78) a tre minuti dalla chiusura. E’ il canestro che sostanzialmente chiude la partita perchè nel finale l’equilibrio non muta. Finisce 78-86.

Il tabellino di Tezenis Verona - Givova Scafati 78-86



Tezenis Verona: Cappelletti 16, Langevine 12, Simon 14, Ferrari NE, Casarin 1, Johnson 17, Bortolani 3, Davis 7, Pini, Anderson 5, Udom NE, Sanders 3. All. Ramagli



Givova Scafati: Stone 4, Okoye 21, Imade NE, Mian NE, Hannah 10, Pinkins 8, De Laurentiis 2, Rossato, Imbrò 2, Thompson 8, Tchintcharauli NE, Logan 31. All. Sacripanti