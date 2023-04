LBA, la Tezenis Verona rimonta e vince: sbancato il feudo della Dolomiti Energia Trentino

Squadra in casa

Squadra in casa Dolomiti Trento

La Tezenis Verona sbanca la BLM Group Arena di Trento. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club scaligero. Finisce 69-70 con due punti che vanno in cassaforte per i ragazzi di Coach Ramagli, punti importantissimi per il rush finale.

I gialloblù di coach Ramagli vincono una partita in rincorsa, capaci di recuperare 10 punti di svantaggio all’intervallo con un secondo tempo di grande efficacia e determinazione. 12 le palle rubate totali, 15 i punti di Anderson nel secondo tempo (17 totali), 14 quelli di Simon. Domenica al Pala AGSM AIM arriva la Givova Scafati, sfida di valore in fondo alla classifica.

La partita - Inizio complicato per la Tezenis Verona subito a rincorrere nel punteggio. Trento scappa, 7 a 1 dopo un minuto e mezzo con Lockett a segno. Verona lavora con pazienza e recupera punto dopo punto. Il canestro da tre punti di Cappelletti riporta a -3 la Tezenis; i gialloblù mettono pressione in difesa e con il contropiede di Davis trovano il primo vantaggio (10-11).

Il break di 7 a 0 dei padroni di casa vale il 20-14 per i ragazzi di coach Molin con Ramagli costretto al primo time out. Ai due liberi sbagliati di Langevine, risponde Forray dalla lunga distanza. Bortolani sblocca Verona (23-17) e il finale è gialloblù con i 4 punti consecutivi di Johnson che fissano il punteggio sul 24-23.

Il secondo quarto inizia a ritmi bassi. Trento prova ad accelerare con Ladurner e Crowford ma in mezzo la schiacciata di Johnson tiene la Tezenis in scia. Verona non capitalizza la palla rubata di Sanders ma al nuovo possesso di Trento è Cappelletti a conquistare il pallone e correre in contropiede (30-28).

Coach Molin chiama time out, la Tezenis spreca due possessi e Udom mette il +4 in contropiede. Lockett mette due triple consecutive, in mezzo l’errore di Davis, e la Dolomiti Energia scappa (39-32). Trento costruisce il +10 con la tripla di Lockett (44-34), il primo tempo finisce poco dopo sul 45-35.

I tre punti consecutivi di Langevine aprono il secondo tempo (45-38); la Tezenis mette pressione in difesa, Anderson si accende e dalla lunga distanza e Verona torna sotto (45-44). Coach Molin chiama time out ma al rientro è Cappelletti a rubare palla; ad Anderson viene annullata la tripla del sorpasso per sfondamento.

Trento sbagli ancora, Cappelletti mette il sorpasso (45-46) con il parziale gialloblù che si allunga sullo 0-11. Crawford chiude il digiuno per i trentini, Anderson colpisce ancora e Verona va +4 (47-51). La Dolomiti Energia riconquista il pareggio (51-51) ma l’inerzia è tutta gialloblù e la Tezenis torna subito avanti chiudendo avanti di 3 il parziale (53-56).

Flaccadori e Crawford ribaltano la situazione ad inizio dell’ultimo quarto. Verona fatica in attacco, Trento torna avanti (57-56) poi allunga sul +4. Verona reagisce subito, prima Davis, poi Johnson e la Tezenis pareggia sul 60 pari.

La Tezenis trova la nuova tripla di Anderson che poi si inventa allo scadere la 5^ tripla della sua gara (62-66). Controbreak dei padroni di casa che con la tripla di Udom prima trovano il pareggio poi con quella di Forray il +3 (69-66). Davis accorcia (69-68) e a 48 secondi dalla fine il canestro di Simon si rivelerà decisivo.

I tentativi di Forray e Flaccadori si spengono sul ferro, così come il tiro di Anderson che poteva chiudere la gara. Il rimbalzo di Cappelletti è liberatorio, è festa per i più di 200 veronesi alla BLM Group Arena.

Dolomiti Energia Trentino – Tezenis Scaligera Verona 69-70



Dolomiti Energia Trentino: Morina ne, Conti, Spagnolo 5, Forray 11, Flaccadori 13, Udom 9, Dell’Anna, Crawford 5, Ladurner 2, Grazulis 2, Atkins 4, Lockett 18. All. Molin

Tezenis Verona: Cappelletti 7, Langevine 6, Simon 14, Ferrari ne, Casarin 3, Johnson 8, Bortolani 5, Davis 8, Pini, Anderson 17, Udom ne, Sanders 2. All. Ramagli