LBA, colpo di mercato della Tezenis Verona: ecco il nuovo Centro

La Tezenis Scaligera Basket Verona comunica, in una nota di stampa, di aver sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con l’atleta guyanese con cittadinanza statunitense, Cyril Langevine jr.

Il nuovo atleta dei gialloblu è un Centro di 203 centimetri che ha da poco concluso la stagione con il Lavrio, formazione del massimo campionato greco. Langevine raggiungerà Verona una volta completate le procedure per l’ottenimento del visto per mettersi a disposizione di Coach Ramagli.

Cyril Langevine Jr è nato il 16 agosto 1998 a Georgetown in Guyana. Dopo l’esperienza con il college di Rhode Island dal 2016 al 2020, nella stagione 2020-2021 Langevine gioca il suo primo campionato in Europa in Svezia con la maglia del Jamtland chiudendo la stagione con 31 minuti di utilizzo medio, 15.1 punti e 12.2 rimbalzi, e il titolo di miglior centro della lega.

Nella stagione successiva si trasferisce in Polonia dove veste prima la maglia del WKS Slask Wroclav per 17 partite (9.2 punti, 6.5 rimbalzi) con cui disputa anche l’Eurocup, prima di trasferirsi al King Szczecin dove chiude il campionato con 11 gare, 9.4 punti e 7.7 rimbalzi di media.

La stagione 2022-23 segna il passaggio nel campionato greco con il Lavrio, dove mette assieme 14 presenze con 12.4 punti (64% da due punti) e 6.9 rimbalzi di media con un utilizzo di 24 minuti per gara.