Si è fatto male contro Scafati, Johnson salta la trasferta della Tezenis a Trieste

La Tezenis Verona dovrà fare a meno di Xavier Johnson per la trasferta di Trieste. La Scaligera Basket ha comunicato che l'atleta è stato sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica del dottore Rodolfo Rocchi, a seguito dell'infortunio patito nella gara contro Scafati.

Gli accertamenti hanno evidenziato che Johnson ha subito un trauma compressivo distorsivo all'articolazione tibio-tarsica destra, con contusione del malleolo tibiale e stiramento del legamento deltoideo.

Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato tra sette giorni. Di sicuro, dunque, non sarà a disposizione per la gara di domenica 30 aprile in casa della Allianz Pallacanestro Trieste.